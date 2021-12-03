Для трудовых мигрантов это означает высокий шанс трудоустройства и возможность переехать в Канаду. Об особенностях профессии няни – рассказываем дальше.
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Сколько зарабатывает няня в Канаде
Зарплата няни в Канаде зависит от ряда факторов:
- средняя ставка по району,
- опыт,
- квалификация,
- количество детей и их возраст,
- время и продолжительность работы,
- дополнительные услуги, предоставляемые няней (например, приготовление пищи, ведение домашнего хозяйства, уборка).
Но есть среднестатистические характеристики, на которые можно ориентироваться. Согласно официальной информации, которую приводит Immigrant.Today, няни в Канаде зарабатывают 14 канадских долларов в час. То есть, примерно 286 гривен.
Требования к кандидату
Устроиться няней в Канаде легче, чем найти работу во многих других областях, но все же и здесь есть требования, которым нужно соответствовать. Среди них:
- Возраст. Кандидату должно быть больше 18 лет. Но на практике на работу нанимают более старших людей, имеющих опыт работы и соответствующее навыки.
- Образование. Представителям данной профессии необязательно иметь высшее образование, но закончить школьную программу необходимо. Конечно, диплом педагогической специальности многократно увеличит ваши шансы и позволит претендовать на более высокую зарплату.
- Опыт работы. Наличие опыта является огромной гарантией трудоустройства. Все места работы можно и нужно указывать в резюме.
- Дополнительные сертификаты. На успешное трудоустройство может также отразиться наличие специальных сертификатов, а в некоторых случаях это обязательное условие.
К основным дополнительным сертификатам относятся:
- CPR/AED (подтверждает навыки предоставления сердечно-легочной реанимации);
- First Aid Certificate (подтверждает навыки предоставления первой помощи).
Еще одно важное условие – знание языков. Няни, работающие в Канаде, должны понимать по крайней мере один из официальных языков (английский или французский). Для того чтобы соответствовать требованиям иммиграционных программ, ваш уровень должен быть не ниже 5 баллов по системе CLB.