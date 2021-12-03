Для трудовых мигрантов это означает высокий шанс трудоустройства и возможность переехать в Канаду. Об особенностях профессии няни – рассказываем дальше.

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Сколько зарабатывает няня в Канаде

Зарплата няни в Канаде зависит от ряда факторов:

средняя ставка по району,

опыт,

квалификация,

количество детей и их возраст,

время и продолжительность работы,

дополнительные услуги, предоставляемые няней (например, приготовление пищи, ведение домашнего хозяйства, уборка).

Но есть среднестатистические характеристики, на которые можно ориентироваться. Согласно официальной информации, которую приводит Immigrant.Today, няни в Канаде зарабатывают 14 канадских долларов в час. То есть, примерно 286 гривен.

Требования к кандидату

Устроиться няней в Канаде легче, чем найти работу во многих других областях, но все же и здесь есть требования, которым нужно соответствовать. Среди них:

Возраст. Кандидату должно быть больше 18 лет. Но на практике на работу нанимают более старших людей, имеющих опыт работы и соответствующее навыки.

Кандидату должно быть больше 18 лет. Но на практике на работу нанимают более старших людей, имеющих опыт работы и соответствующее навыки. Образование. Представителям данной профессии необязательно иметь высшее образование, но закончить школьную программу необходимо. Конечно, диплом педагогической специальности многократно увеличит ваши шансы и позволит претендовать на более высокую зарплату.

Представителям данной профессии необязательно иметь высшее образование, но закончить школьную программу необходимо. Конечно, диплом педагогической специальности многократно увеличит ваши шансы и позволит претендовать на более высокую зарплату. Опыт работы. Наличие опыта является огромной гарантией трудоустройства. Все места работы можно и нужно указывать в резюме.

Наличие опыта является огромной гарантией трудоустройства. Все места работы можно и нужно указывать в резюме. Дополнительные сертификаты. На успешное трудоустройство может также отразиться наличие специальных сертификатов, а в некоторых случаях это обязательное условие.

К основным дополнительным сертификатам относятся:

CPR/AED (подтверждает навыки предоставления сердечно-легочной реанимации);

First Aid Certificate (подтверждает навыки предоставления первой помощи).

Еще одно важное условие – знание языков. Няни, работающие в Канаде, должны понимать по крайней мере один из официальных языков (английский или французский). Для того чтобы соответствовать требованиям иммиграционных программ, ваш уровень должен быть не ниже 5 баллов по системе CLB.

Интересно! Пандемия коронавируса больно отразилась на области общественного питания. Поэтому Канада ищет специалистов в этой области.