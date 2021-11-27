Тож, зараз країна активно шукає працівників. Роботодавці розглядають кандидатури для низькокваліфікованих та некваліфікованих спеціальностей.

Важливо Як отримати карту побиту у Польщі: експертка відповіла на найпоширеніші запитання

Професії, за якими легше іммігрувати до Канади

Провінція Нова Шотландія розширила список професій, представники яких можуть іммігрувати потоком для затребуваних фахівців. Подати заявку на постійне проживання можуть працівники сфери громадського харчування.

Для імміграції по потоку затребуваних фахівців кандидату необхідно отримати пропозицію про роботу в провінції за однією з відповідних професій. Мовиться про:

офіціантів;

помічників на кухні;

прибиральників.

Важлива деталь! Роботодавці можуть наймати представників цих спеціальностей без оцінки на ринок праці. Іншими словами, компаніям не доведеться доводити, що вони не змогли знайти відповідних кандидатів серед громадян та резидентів Канади, а також сплачувати мито за наймання іноземного працівника.

Зауважимо, що 1 червня населення Нової Шотландії досягло рекордного рівня – 992 тисяч осіб. Це пояснюють збільшенням імміграції як з інших регіонів Канади, так і з-за кордону.

Проблеми з імміграцією у Канаді

У Канаді існує серйозна проблема нестачі кадрів. А фактичний приріст населення у 2021 році був рекордно низьким – лише 0,5%. Саме тому влада готова послаблювати міграційну політику, аби залучати до країни нових робітників.

Влада очікує прийняти у 2021 році щонайменше 401 тисячу іноземців. Для того, аби досягти цієї позначки, до Канади мають іммігрувати ще по 43,5 тисячі людей у листопаді та грудні. І, судячи з наявної статистики, це цілком реально. Адже у вересні Канада встановила рекорд, прийнявши 45 тисяч нових резидентів, але вже в жовтні підвищила планку до 46 315.