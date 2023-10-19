Уряд Німеччини пропонує кроки для прискореної інтеграції українських біженців. Для цього вони мають працевлаштуватися. Тому влада закликає компанії послабити жорсткі вимоги щодо володіння німецькою мовою і запропонувати додаткове навчання.

До теми Робота за "мінімалку": які країни ЄС пропонують працівникам найнижчі зарплати

Бізнес просять спростити умови

Уряд дуже сподівається, що великі корпорації і бізнес підуть назустріч і позитивно сприймуть ці пропозиції. Для цього навіть призначили спеціального представника Федерального агентства з працевлаштування, який буде підтримувати зв'язок з роботодавцями.

Європейська економіка потребує кваліфікованих працівників і робочих рук, яких не вистачає у багатьох країнах. Німеччина відчуває кадрову кризу особливо гостро. Країни ЄС не повною мірою скористалися масовим прибуттям освічених і фахових українських спеціалістів. Тому ФРН сподівається це виправити.

За статистикою Федерального агентства зайнятості, рівень працевлаштування українців у Німеччині становить всього 19%. Міністр праці країни Губертус Гайль вважає, що цього вкрай недостатньо.

Десяткам тисяч українців, які закінчили або збираються пройти інтеграційні курси, обіцяють допомогу із пошуком роботи. Цим будуть займатися Центри зайнятості.

Згідно з урядовими даними, влітку в Німеччині налічувалося понад 196 тисяч працевлаштованих громадян України. 42 тисячі з них були зайняті на умовах неповного дня або низькооплачуваній роботі.

Станом на цей вересень у Німеччині проживали 205 тисяч безробітних українців.

Молоді та освічені українці їдуть з Польщі до Німеччини

Більшість українських громадян віком до 35 років, які після 24 лютого перебували в Польщі, переїхали до Німеччини. Вони мігрують через кращі заробітки, соцвиплати та наявність близьких у ФРН.

Змінює країну саме працездатна молодь. Вони більш мобільні, краще адаптуються та мають більше шансів знайти хорошу роботу.

Українці в Європі довели свій серйозний професійний досвід та навички. Тому кваліфіковані кадри з України покращують ситуацію на ринку праці Німеччини та прискорюють її економічний розвиток.