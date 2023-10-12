Активний переїзд української молоді з Польщі до Німеччини дослідила Міграційна платформа EWL спільно з Центром Східноєвропейських студій Варшавського університету. Головна тенденція такої міграції – виїзд працездатної молоді.

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Молодь переїжджає до Німеччини

За результатами дослідження, понад половина українських біженців (53%), які переїхали з Польщі до Німеччини – молоді люди до 35 років. Лише 2% тих, хто змінив країну проживання виявилися непрацездатного віку, повідомляє 24 Канал.

Це свідчить про те, що до Німеччини виїжджає переважно молодь. Вона більш мобільна та готова працевлаштовуватися,

– підкреслив директор міжнародної рекрутації Міграційної платформи EWL Марцін Колодзейчик.

Після 24 лютого країни ЄС звернули увагу на високу професійність громадян України. Німецький ринок праці фактично став вперше доступним для українців. Біженці можуть виконувати і просту фізичну роботу. Але є ті, хто вивчають мову і відкривають для себе можливості влаштуватися на висококваліфіковані посади та працювати за фахом.

В ЄС цінують українських фахівців

Українці мають серйозний професійний досвід та навички, тому такі кваліфіковані кадри покращили ситуацію на ринку праці Німеччини та прискорюють її економічний розвиток.

Майже половина біженців (47%), які переїхали з Польщі до ФРН, володіють англійською мовою мінімум на комунікативному рівні. А кожен четвертий українець має знання німецької (24%) та польської (22%) мови.

Раніше українці, які змінити місце життя із Польщі на Німеччину, розповіли про головні причини такого рішення. На це значно вплинула наявність родичів або друзів у ФРН, вищі заробітки та соцвиплати і можливість знайти кращу роботу.

Дослідження EWL було проведене у серпні 2023 року. Експерти опитали 400 повнолітніх українців, які після початку війни переїхали спершу до Польщі, а потім до Німеччини.