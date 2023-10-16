Так, у трійку країн із найвищою оплатою праці входить Люксембург, Бельгія та Нідерланди. Натомість в інших державах, як-от Болгарії та Румунії, рівень зарплати набагато нижчий. На яку мінімальну оплату праці розраховувати працевлаштованим у країнах ЄС українцям, розповідає міжнародний сервіс з переказу коштів TransferGo.

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"Мінімалка" в країнах Європи

Заробітна плата в Європі продовжує залишатися предметом дискусій. Це зумовлено постійними коливаннями “мінімалки” та неоднорідністю виплат в різних країнах ЄС. До того ж деякі держави самостійно встановлюють фіксовану плату, інші ж – надають повноваження визначити її роботодавцям і профспілкам.

Наразі найвищі заробітні плати зафіксовані у Люксембурзі – "мінімалка" тут становить майже 2000 євро. В Бельгії, за даними статистики Євростату, цей показник дорівнює 1501,82 євро, в Нідерландах майже такий же – 1501,80 євро. У Німеччині працівники отримують мінімум 1473,00 євро, а в Ірландії – 1461, 85 євро, у Франції – 1457,52 євро, а у Британії – 1378,87 євро.

Середнє значення демонструє Словенія, яка обігнала низку країн, що постраждали від кризи, зокрема Іспанію, Грецію та Португалію, а також країни колишнього соціалістичного блоку. Сьогодні мінімальна заробітна плата громадян Словенії становить 790,73 євро. В Іспанії цей показник 756,70 євро, Греції – 683 євро, Португалії – 589 євро, Польщі – 409,53 євро, Чорногорії – 288 євро, Сербії – 235 євро.

Водночас дві країни з найнижчою "мінімалкою" в Євросоюзі – це Румунія та Болгарія, де дохід дорівнює 217,50 євро і 184,07 євро відповідно.

Правила нарахування зарплати

У Європі переважає практика оплати праці робітників на погодинній системі. Цей підхід вважається найбільш справедливим і однаково реалізується в усіх країнах-членах Європейського Союзу.

Як у Європі нараховують заробітну плату / Фото UnSplash

Примітно, що ця домовленість забезпечує гнучкість для працівників-мігрантів у таких країнах, як Італія, Іспанія та Велика Британія, дозволяючи їм обирати неповний робочий день або зайнятість у вихідні дні, зберігаючи певність оплати винятково за відпрацьовані години.

В яких країнах найнижчі зарплати

Болгарія – мінімальна заробітна плата встановлена на погодинній ставці: 780 левів (389 євро або 15 873 гривень); мінімальна зарплата за годину: 2,37 євро.

Латвія – 620,0 євро (25 110 гривень); мінімальна зарплата за годину: 3,63 євро.

Угорщина – базова мінімальна зарплатня: 232 000 форинтів (568,97 євро або 23 200 гривень); мінімальна зарплата за годину: 1 106 форинтів або 2,8 євро.

Чехія – мінімальна заробітна плата встановлюється у погодинній та місячній ставках одночасно – 17 300,00 крон (657,63 євро або 26 815 гривень); мінімальна зарплата за годину: 160,89 крони (3,95 євро).

Естонія – мінімальна заробітна плата встановлюється на основі погодинної та місячної ставки: 725,00 євро або 29 362 гривень; мінімальна зарплата за годину: 4,32 євро.

Словаччина – мінімальна зарплата: 750,00 євро або 30 375 гривень; мінімальна зарплата за годину: 4,33 євро.

Польща – мінімальна зарплата: 3 600 злотих (760 євро або 31 023 гривень); мінімальна зарплата за годину: 23,50 злотих або 202,5 гривні.

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Тож рейтинг зарплат в Європі з доходу працівників у годину виглядає так:

найнижча погодинна зарплата:

в Албанії – 2,41 євро;

Болгарії – 4,70 євро;

Сербії – 5,25 євро;

Монтенегро (Чорногорії) – 5,54 євро;

Боснії та Герцеговині – 5,65 євро;

найвищі зарплати за годину роботи:

у Норвегії – 53,83 євро;

Швейцарії – 52,48 євро;

Данії – 44,00 євро;

Бельгії – 40,60 євро;

Швеції – 40,40 євро.

Водночас слід розуміти, що середній показник суми заробітної плати працівника не завжди показує реальний стан справ. Наприклад, щоб точно дізнатися, яка оплата праці в країнах Східної Європи, важливо враховувати продуктивність самих працівників. Крім того, заробітна плата у ЄС залежить від кваліфікації та досвіду працівника.

Які професії в Європі мають найбільший попит?

Згідно з останнім звітом Європейського управління праці, в ході якого проаналізували 27 країн ЄС, а також Норвегію та Швейцарію, найбільш затребуваними є фахівці для роботи у галузях програмного забезпечення, охорони здоров'я, будівництва та інженерії.

Професії, які мають найбільший попит в Європі / Фото UnSplash

З приблизно 400 визначених професій 38 були оцінені як такі, що мають масовий дефіцит. 15 вакансій зі списку пов'язані з будівництвом. Найбільша кількість країн вказала затребуваними професії муляра, тесляра та столяра. Популярні також оператори машин, а також будівельники, інженери-будівельники. Мають попит і зварювальники, монтувальники металевих конструкцій й монтажники.

У списку також представлені популярні професії в галузі програмного забезпечення, як-от розробники додатків, системні аналітики, розробники та аналітики програмного забезпечення та програм.

Важливе місце займає сектор охорони здоров'я. Практично в кожній країні гостро потрібні лікарі загальної практики та вузькі спеціалісти (хірурги, кардіохірурги, неврологи), медсестри, психологи, фізіотерапевти та фельдшери.

У галузі гостинності найбільш затребуваними є кухарі, офіціанти, пекарі, кондитери.

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Найкращі сервіси для пошуку роботи

Нині існує безліч сервісів, які допомагають у пошуку вакансій та встановленні контактів з роботодавцями. Пропонуємо декілька з них:

LinkedIn – професійна соціальна мережа та майданчик для пошуку роботи.

– професійна соціальна мережа та майданчик для пошуку роботи. Indeed – найбільший агрегатор вакансій із сайтів по всьому світу. Є відгуки співробітників про компанії-роботодавців.

– найбільший агрегатор вакансій із сайтів по всьому світу. Є відгуки співробітників про компанії-роботодавців. Glassdoor – на сайті розміщують безліч вакансій. Є можливість подивитися анонімні відгуки нинішніх та колишніх співробітників про компанії та їхнє керівництво.

– на сайті розміщують безліч вакансій. Є можливість подивитися анонімні відгуки нинішніх та колишніх співробітників про компанії та їхнє керівництво. Monster – найбільший міжнародний портал. Пошук вакансій ведеться за локаціями.

– найбільший міжнародний портал. Пошук вакансій ведеться за локаціями. XING – професійна соціальна мережа для пошуку роботи в Німеччині та інших країнах Європи.

– професійна соціальна мережа для пошуку роботи в Німеччині та інших країнах Європи. Flexjobs – буде корисним фрилансерам і тим, хто шукає віддалену роботу.

– буде корисним фрилансерам і тим, хто шукає віддалену роботу. Angel.co – платформа для пошуку роботи за кордоном у стартапах.

– платформа для пошуку роботи за кордоном у стартапах. CareerBuilder – один із найпопулярніших сайтів для пошуку роботи в США. Можна подивитися, скільки людей претендує на обрану вакансію.

– один із найпопулярніших сайтів для пошуку роботи в США. Можна подивитися, скільки людей претендує на обрану вакансію. Reed.co.uk – портал для пошуку роботи у Великій Британії.

– портал для пошуку роботи у Великій Британії. Ictjob.de – німецький портал для пошуку роботи в IT.

– німецький портал для пошуку роботи в IT. Welcometothejungle – французький портал, що містить безліч вакансій у стартапах.

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