Правительство Германии предлагает шаги по ускоренной интеграции украинских беженцев. Для этого они должны трудоустроиться. Поэтому власти призывают компании ослабить жесткие требования к владению немецким языком и предложить дополнительное обучение.

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Бизнес просят упростить условия

Правительство надеется, что крупные корпорации и бизнес пойдут навстречу и положительно воспримут эти предложения. Для этого даже был назначен специальный представитель Федерального агентства по трудоустройству, который будет поддерживать связь с работодателями.

Европейская экономика нуждается в квалифицированных работниках и рабочих руках, которых не хватает во многих странах. Германия ощущает кадровый кризис особенно остро. Страны ЕС не в полной мере воспользовались массовым прибытием образованных и профессиональных украинских специалистов. Потому ФРГ надеется это исправить.

По статистике Федерального агентства занятости уровень трудоустройства украинцев в Германии составляет всего 19%. Министр труда страны Губертус Гайль считает, что этого крайне недостаточно.

Десяткам тысяч украинцев, которые окончили или собираются пройти интеграционные курсы, обещают помощь с поиском работы. Этим будут заниматься Центры занятости.

Согласно правительственным данным, летом в Германии насчитывалось более 196 тысяч трудоустроенных граждан Украины. 42 тысячи из них были заняты на условиях неполного дня или низкооплачиваемой работе.

По состоянию на этот сентябрь в Германии проживало 205 тысяч безработных украинцев.

Молодые и образованные украинцы едут из Польши в Германию

Большинство украинских граждан в возрасте до 35 лет, которые после 24 февраля находились в Польше, переехали в Германию. Они мигрируют из-за лучших заработков, соцвыплат и наличия близких в ФРГ.

Сменяет страну именно трудоспособная молодежь. Они более мобильны, лучше адаптируются и имеют больше шансов найти хорошую работу.

Украинцы в Европе доказали свой серьезный профессиональный опыт и навыки. Поэтому квалифицированные кадры из Украины улучшают ситуацию на рынке труда Германии и ускоряют ее экономическое развитие.