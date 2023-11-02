Українцям буде простіше влаштуватися на роботу в Німеччині: що змінилось

У Німеччині спростили процедуру працевлаштування біженців. Це стосується й українських громадян під тимчасовим захистом.

Німецький уряд ухвалив рішення, яке передбачає кращий доступ до ринку праці для іноземців, які мають міжнародний захист або відтерміновану депортацію. Як саме спрощується процедура для українців – читайте далі.

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Уряд стимулює українців йти працювати

Раніше заборона на роботу для людей в пунктах прийому мігрантів діяла 9 місяців. Тепер її скоротили до 6. Відповідне рішення німецький уряд ухвалив 1 листопада.

Влада Німеччини активно намагається інтегрувати українських біженців на ринок праці країни. Для цього звернулись за підтримкою до роботодавців. Просили послабити вимоги до знання німецької мови і надати додаткові можливості для навчання і розвитку.

Мовний бар'єр знижується. Настав час йти працювати,

– заявив міністр праці Німеччини Губертус Гайль на пресконференції 18 жовтня.

Саме тоді міністр проголосив про активну інтеграцію біженців, які мають перспективу залишитися в країні надовго. І Губертус Гайль зробив наголос саме на українцях. Його риторику підтримав і канцлер ФРН Олаф Шольц.

Ми переходимо до широкомасштабних дій для того, щоб українські громадяни, які перебувають у Німеччині, тепер усі б вийшли на німецький ринок праці,

– наголосив канцлер.

За даними уряду, серед понад 1 мільйона українських біженців у Німеччині – 52% є працездатними. Зараз понад 196 тисяч українців знайшли роботу, але 42 тисячі з них працюють на умовах неповного дня або низькооплачуваних посадах.

Близько 100 тисяч українців уже успішно закінчили мовні курси в Німеччині, і стільки ж – завершать навчання найближчим часом.

Де в Європі найбільше працевлаштованих біженців?

Найвищий рівень зайнятості українських біженців – у Польщі. Про це свідчать дані звіту Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР).

Найбільше українців влаштувалися на роботу у:

Польщі – 65%.

Британії – 61%,

Швеції – 56%.

Литві – 53%.

Чехії – 51%.

А от у Швейцарії та Італії зафіксовано найнижчий рівень зайнятості серед працездатних біженців, лише 19%.

Дані про Німеччину у цьому рейтингу відсутні, але голова Федерального агентства праці Андреа Налес влітку повідомляла, що рівень працевлаштування українських біженців у ФРН становить 19%.