Чимало біженців не лише влаштовуються найманими працівниками, а й відкривають власні справи. Які країни у цьому в лідерах – далі у матеріалі!

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Українці в Чехії масово відкривають свою справу

Так, у 2023 році в Чехії зареєструвалися 55 тисяч приватних підприємців. Майже кожен десятий з них має українське громадянство. До війни частка українців, що починали свою справу у Чехії, була на рівні 1 – 2% на рік.

Українців у Чехії зараз приблизно на 360 тисяч більше, ніж до війни. Тому логічно, що багато з них вирішують зайнятися підприємництвом. Цього року на кінець третього кварталу 4 904 українців почали свою справу, приблизно по 545 за місяць,

– розповіла аналітик CRIF Віра Каменічкова.

Вона припустила, що цей рік перевищить минулий, коли в середньому 476 українців на місяць відкривали тут бізнес, за весь рік їх було 5 709.

Зазначається, що у Празі започаткувала свій бізнес найбільша частина українців – 1 733. Вражає те, що це 19% усіх новозареєстрованих самозайнятих осіб у столиці. Ця цифра становить одну третину від загальної кількості українських підприємців, які вийшли на бізнес-ландшафт Чеської Республіки у 2023 році. Примітно, що в Устецькому регіоні 625 українських підприємців відкрили свої бізнеси, а Південноморавський регіон прийняв 432 нових власники бізнесу з України.

Які справи відкривають?

Найбільше нових ФОП українці відкрили у будівництві – 1 919 людей (39%). Це 25% від усіх нових ФОП у цій галузі.

На другому місці переробна промисловість (19%) – ФОП зареєстрували 922 українців.

Найбільше нових ФОП у Чехії українці відкрили у будівництві / Фото UnSplash

Вік більшої частини нових підприємців з України у Чехії – віком з 18 до 40 років. Зокрема, 35% – віком 18 – 31 рік, 36% – 31 – 49 років.

У якій країні Європи найнижчий рівень безробіття

За останніми даними, Чеська Республіка є лідером серед європейських країн за рівнем працевлаштування громадян. Такого висновку дійшли у статистичній організації Єврокомісії.

Рівень безробіття статистично визначається так: вираховують відсотковий показник кількості безробітних осіб до загальної робочої сили (тобто до всіх працездатних осіб у країні віком від 15 до 74 років).

Статистика показала, що рівень безробіття у Чехії становить 2,5%. Це дорівнює 131 тисячі осіб. Такий показник є найнижчим серед усіх країн ЄС. Наступною державою у рейтингу є Мальта – 2,7%, а далі йде Німеччина – 3%. Найвищий показник безробіття в Іспанії – аж 11,5%. У Греції цей рівень сягає 10,9%, а у Швеції та Естонії – по 7,6%.

Середній рівень безробіття у країнах Євросоюзу становить 5,9%. Це майже 13 мільйонів осіб.