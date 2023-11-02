Німецький уряд ухвалив рішення, яке передбачає кращий доступ до ринку праці для іноземців, які мають міжнародний захист або відтерміновану депортацію. Як саме спрощується процедура для українців – читайте далі.

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Уряд стимулює українців йти працювати

Раніше заборона на роботу для людей в пунктах прийому мігрантів діяла 9 місяців. Тепер її скоротили до 6. Відповідне рішення німецький уряд ухвалив 1 листопада.

Влада Німеччини активно намагається інтегрувати українських біженців на ринок праці країни. Для цього звернулись за підтримкою до роботодавців. Просили послабити вимоги до знання німецької мови і надати додаткові можливості для навчання і розвитку.

Мовний бар'єр знижується. Настав час йти працювати,

– заявив міністр праці Німеччини Губертус Гайль на пресконференції 18 жовтня.

Саме тоді міністр проголосив про активну інтеграцію біженців, які мають перспективу залишитися в країні надовго. І Губертус Гайль зробив наголос саме на українцях. Його риторику підтримав і канцлер ФРН Олаф Шольц.

Ми переходимо до широкомасштабних дій для того, щоб українські громадяни, які перебувають у Німеччині, тепер усі б вийшли на німецький ринок праці,

– наголосив канцлер.

За даними уряду, серед понад 1 мільйона українських біженців у Німеччині – 52% є працездатними. Зараз понад 196 тисяч українців знайшли роботу, але 42 тисячі з них працюють на умовах неповного дня або низькооплачуваних посадах.

Близько 100 тисяч українців уже успішно закінчили мовні курси в Німеччині, і стільки ж – завершать навчання найближчим часом.

Де в Європі найбільше працевлаштованих біженців?

Найвищий рівень зайнятості українських біженців – у Польщі. Про це свідчать дані звіту Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР).

Найбільше українців влаштувалися на роботу у:

Польщі – 65%.

Британії – 61%,

Швеції – 56%.

Литві – 53%.

Чехії – 51%.

А от у Швейцарії та Італії зафіксовано найнижчий рівень зайнятості серед працездатних біженців, лише 19%.

Дані про Німеччину у цьому рейтингу відсутні, але голова Федерального агентства праці Андреа Налес влітку повідомляла, що рівень працевлаштування українських біженців у ФРН становить 19%.