Украинцам будет проще устроиться на работу в Германии: что изменилось

В Германии упростили процедуру трудоустройства для беженцев. Это относится и к украинским гражданам под временной защитой.

Немецкое правительство приняло решение, предусматривающее упрощенный доступ к рынку труда для иностранцев, имеющих международную защиту или отсроченную депортацию. Как меняется процедура для украинцев – читайте дальше.

К теме Украинцы продолжают массово открывать свое дело за границей: какая страна ЕС в лидерах

Правительство стимулирует украинцев идти на работу

Ранее запрет на работу для людей в пунктах приема мигрантов действовал 9 месяцев. Теперь его сократили до 6. Соответствующее решение правительство Германии приняло 1 ноября.

Власти Германии активно пытаются интегрировать украинских беженцев на рынок труда страны. Для этого обратились за поддержкой к работодателям. Просили ослабить требования к знанию немецкого языка и предоставить дополнительные возможности для обучения и развития.

Языковой барьер снижается. Пора идти работать,

– заявил министр труда Германии Губертус Гайль на пресс-конференции 18 октября.

Именно тогда министр объявил об активной интеграции беженцев, имеющих перспективу остаться в стране надолго. И Губертус Гайль сделал упор именно на украинцах. Его риторику поддержал и канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Мы переходим к широкомасштабным действиям для того, чтобы украинские граждане, находящиеся в Германии, все вышли на немецкий рынок труда,

– подчеркнул канцлер.

По данным правительства, среди более 1 миллиона украинских беженцев в Германии – 52% являются трудоспособными. Сейчас более 196 тысяч украинцев нашли работу, но 42 тысячи из них работают на условиях неполного дня или низкооплачиваемых должностях.

Около 100 тысяч украинцев уже успешно закончили языковые курсы в Германии, и столько же – завершат обучение в ближайшее время.

Где в Европе больше всего трудоустроенных беженцев?

Высокий уровень занятости украинских беженцев – в Польше. Об этом свидетельствуют данные отчета Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Больше всего украинцев устроились на работу в:

Польше – 65%.

Британии – 61%,

Швеции – 56%.

Литве – 53%.

Чехии – 51%.

А вот в Швейцарии и Италии зафиксирован самый низкий уровень занятости среди трудоспособных беженцев, всего 19%.

Данные о Германии в этом рейтинге отсутствуют, но глава Федерального агентства труда Андреа Налес летом сообщала, что уровень трудоустройства украинских беженцев в ФРГ составляет 19%.