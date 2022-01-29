Робота у країнах Скандинавії: відмінності та особливості
Джерело:Europa jobs
Робота у Данії, Швеції та Норвегії має серйозні відмінності, які пов'язані з особливостями менталітету мешканців Скандинавії. Там вас не будуть тримати на роботі "до останнього", а також просити виходити у вихідні дні.
До того ж у країнах Скандинавії працює потужна система профспілок. Саме вони захищатимуть ваші права та оберігатимуть вас від можливого свавілля роботодавців.
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Робота у Скандинавії – основні відмінності
Перебуваючи на заробітках у Данії, Швеції та Норвегії українців можуть здивувати:
- Відсутність понаднормових годин. Держава пропагує родинну політику, а у Швеції категорично забороняється залишатись на роботі після робочого часу.
- Профспілки. У Швеції та Ісландії дуже популярна культура профспілок.Саме вони беруть під опіку працівників та вирішують скільки особа буде заробляти.
- Відсутність культури звільнення. Якщо вас вже взяли на роботу, то роботодавцю через активну позицію профспілок легше буде вас деградувати з посади ніж звільнити.
- Дружба на роботі як рідке явище. Скандинавці на перше місце завжди ставлять родину. Тому не варто ображатись, якщо співробітник відмовляється піти з вами на келих вина після роботи.
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Вимоги до працівників
Влаштуватися на роботу в скандинавських країнах значно важче ніж, скажімо, у Польщі. Простіше кажучи, беруть туди не всіх. Та все ж є безліч галузей де не вистачає робочої сили. В основному ми говоримо фізичну роботу. І досить часто ви зможете знайти подібні вимоги:
- знання англійської мови;
- досвід/відповідні навички;
- сертифікати/дипломи;
- відсутність шкідливих звичок (в Данії).