Різдвяна казка: Парк ілюмінації під Вроцлавом прикрасили сотнями гірлянд – чарівні фото

Якщо осіння погода вже дістала, а опале листя вганяє в депресію – вирушайте до замку Топач, що лише за 10 кілометрів від польського Вроцлава. Там панує справжня різдвяна атмосфера, яку створюють сотні гірлянд і тисячі ліхтариків у Парку ілюмінації.

Відвідати замок Топач краще ввечері. Адже саме з настанням темряви у Парку ілюмінації й починається казка.

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У темний час доби відвідувачі можуть побачити фантастичні експозиції з гірлянд. Там є і принцеси, і карета з конями, і навіть королівський замок. Все – аби ви відчули атмосферу середньовіччя. Адже сам Топач у середньовіччі був замком лицарів-тамплієрів.

Замок був заснований у XIV столітті й першочергово мав лише одну житлову вежу. Згодом Топач неодноразово реставрували та розширювали.

Замок обійшли стороною пожежі та війни, тому він зберігся практично в незайманому вигляді.

2002 року його викупив приватний інвестор, саме він відремонтував об'єкт, відкривши тут ресторан та ексклюзивний готель. Крім того, на території розташований Музей Моторизації, в якому зібрано сотні експонатів – старовинних та ексклюзивних автомобілів, а також мотоциклів.

Парк ілюмінації на території замку Топач / Фото 24 каналу (Альона Захарова)

Скільки коштує квиток

Вартість повного квитка у Парк ілюмінації для дорослого становить 29 злотих, а дитячий обійдеться у 25 злотих. Однак є можливість придбати сімейний квиток, який поширюється на двох дорослих і двох дітей, або ж одного дорослого і трьох дітей. Він коштує 89 злотих.

Якщо ж захочете завітати до Музею Моторизації, то за дорослого треба буде заплатити 25 злотих, а за дитину – 15. Натомість сімейний квиток коштуватиме 70 злотих.

Як дістатися до замку Топач з Вроцлава

Гроші за купівлю квитків передають на благодійність дітям.

Дістатися Замку Топач можна не тільки на автомобілі, а й на громадському транспорті. Розташований він у селищі Ślęza, всього за 3 кілометри від Bielan Wrocławskich. Із залізничного вокзалу сюди регулярно курсує муніципальний автобус лінії 612.

Зауважимо, що у польській столиці Варшаві після тривалої перерви нарешті запрацював Королівський сад світла. Вже традиційно тисячі вогників засяють у Вілянівському палаці.