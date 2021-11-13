Посетить замок Топач лучше вечером. Ведь именно с наступлением темноты в Парке иллюминации начинается настоящая сказка.

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В темное время суток посетители могут увидеть фантастические экспозиции из гирлянд. Там есть и принцессы, и карета с конями, и даже королевский замок. Все – чтобы вы ощутили атмосферу средневековья. Ведь сам Топач в средневековье был замком рыцарей-тамплиеров.

Замок был основан в XIV веке и первоначально имел только одну жилую башню. Затем Топач неоднократно реставрировали и расширяли.

Интересно! Замок обошли стороной пожары и войны, поэтому он сохранился практически в первозданном виде.

В 2002 году его выкупил частный инвестор, именно он отремонтировал объект, открыв здесь ресторан и эксклюзивную гостиницу. Кроме того, на территории расположен Музей Моторизации, в котором собраны сотни экспонатов – старинных и эксклюзивных автомобилей, а также мотоциклов.

Парк иллюминации на территории замка Топач / Фото 24 канала (Алена Захарова)

Сколько стоит билет

Стоимость полного билета в Парк иллюминации для взрослого составляет 29 злотых, а детский обойдется в 25 злотых. Однако есть возможность приобрести семейный билет, который распространяется на двоих взрослых и двоих детей, или одного взрослого и трех детей. Он стоит 89 злотых.

Если же захотите посетить Музей Моторизации, то за взрослого нужно будет заплатить 25 злотых, а за ребенка – 15. Семейный билет будет стоить 70 злотых.

Обратите внимание! Деньги за покупку билетов передают на благотворительность детям.

Как добраться до замка Топач из Вроцлава

Добраться до Замка Топач можно не только на автомобиле, но и на общественном транспорте. Расположен он в поселке Ślęza, всего в 3 километрах от Bielan Wrocławskich. С железнодорожного вокзала регулярно курсирует муниципальный автобус линии 612.

Заметим, что в польской столице Варшаве после продолжительного перерыва наконец-то заработал Королевский сад света. Уже традиционно тысячи огоньков засияют в Виляновском дворце.