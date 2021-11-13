Посетить замок Топач лучше вечером. Ведь именно с наступлением темноты в Парке иллюминации начинается настоящая сказка.
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В темное время суток посетители могут увидеть фантастические экспозиции из гирлянд. Там есть и принцессы, и карета с конями, и даже королевский замок. Все – чтобы вы ощутили атмосферу средневековья. Ведь сам Топач в средневековье был замком рыцарей-тамплиеров.
Замок был основан в XIV веке и первоначально имел только одну жилую башню. Затем Топач неоднократно реставрировали и расширяли.
В 2002 году его выкупил частный инвестор, именно он отремонтировал объект, открыв здесь ресторан и эксклюзивную гостиницу. Кроме того, на территории расположен Музей Моторизации, в котором собраны сотни экспонатов – старинных и эксклюзивных автомобилей, а также мотоциклов.
Парк иллюминации на территории замка Топач / Фото 24 канала (Алена Захарова)
Сколько стоит билет
Стоимость полного билета в Парк иллюминации для взрослого составляет 29 злотых, а детский обойдется в 25 злотых. Однако есть возможность приобрести семейный билет, который распространяется на двоих взрослых и двоих детей, или одного взрослого и трех детей. Он стоит 89 злотых.
Если же захотите посетить Музей Моторизации, то за взрослого нужно будет заплатить 25 злотых, а за ребенка – 15. Семейный билет будет стоить 70 злотых.
Как добраться до замка Топач из Вроцлава
Добраться до Замка Топач можно не только на автомобиле, но и на общественном транспорте. Расположен он в поселке Ślęza, всего в 3 километрах от Bielan Wrocławskich. С железнодорожного вокзала регулярно курсирует муниципальный автобус линии 612.
Заметим, что в польской столице Варшаве после продолжительного перерыва наконец-то заработал Королевский сад света. Уже традиционно тысячи огоньков засияют в Виляновском дворце.