Відвідати замок Топач краще ввечері. Адже саме з настанням темряви у Парку ілюмінації й починається казка.
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У темний час доби відвідувачі можуть побачити фантастичні експозиції з гірлянд. Там є і принцеси, і карета з конями, і навіть королівський замок. Все – аби ви відчули атмосферу середньовіччя. Адже сам Топач у середньовіччі був замком лицарів-тамплієрів.
Замок був заснований у XIV столітті й першочергово мав лише одну житлову вежу. Згодом Топач неодноразово реставрували та розширювали.
2002 року його викупив приватний інвестор, саме він відремонтував об'єкт, відкривши тут ресторан та ексклюзивний готель. Крім того, на території розташований Музей Моторизації, в якому зібрано сотні експонатів – старовинних та ексклюзивних автомобілів, а також мотоциклів.
Парк ілюмінації на території замку Топач / Фото 24 каналу (Альона Захарова)
Скільки коштує квиток
Вартість повного квитка у Парк ілюмінації для дорослого становить 29 злотих, а дитячий обійдеться у 25 злотих. Однак є можливість придбати сімейний квиток, який поширюється на двох дорослих і двох дітей, або ж одного дорослого і трьох дітей. Він коштує 89 злотих.
Якщо ж захочете завітати до Музею Моторизації, то за дорослого треба буде заплатити 25 злотих, а за дитину – 15. Натомість сімейний квиток коштуватиме 70 злотих.
Як дістатися до замку Топач з Вроцлава
Дістатися Замку Топач можна не тільки на автомобілі, а й на громадському транспорті. Розташований він у селищі Ślęza, всього за 3 кілометри від Bielan Wrocławskich. Із залізничного вокзалу сюди регулярно курсує муніципальний автобус лінії 612.
Зауважимо, що у польській столиці Варшаві після тривалої перерви нарешті запрацював Королівський сад світла. Вже традиційно тисячі вогників засяють у Вілянівському палаці.