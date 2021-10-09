Вже традиційно тисячі вогників засяють у Вілянівському палаці. Світлова інсталяція стане відмінним місцем відпочинку холодними осінніми та зимовими вечорами як для дітей, так і для дорослих.

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Що таке Королівський сад світла

Це відома на всю Польщу виставка просто неба, в межах якої з тисяч кольорових світлодіодів створюють різні фігури. Прогулюючись парком після настання темряви, гості ніби потрапляють в інший світ.

Цікаво! Королівський сад світла – улюблена експозиція мешканців та гостей Варшави. Торік нею помилувалися майже 300 тисяч осіб.

Потрапити до парку можна через 75-метровий світловий тунель, в якому звучить класична музика. У дворі гостей зустрічає освітлена альтанка, під охороною орлів, за якою розташований Королівський Зимовий сад.

Фантастичний Королівський сад світла / Фото Go Poland

Чим Королівський сад світла дивуватиме цьогоріч

Щороку організатори готують сюрпризи для гостей виставки. Цей рік не стане винятком, однак нові інсталяції будуть з'являтися поступово. У грудні, наприклад, запрацює частина саду, яка називається Розарій.

Прекрасним доповненням до Королівського саду цьогоріч стане карусель світла, оформлена в воістину королівському стилі, сяюча сотнями теплих вогнів.

Відкриття казкової виставки

Урочисте відкриття заплановане на 9 жовтня і розпочнеться о 17:00. Також в цей день відбудуться інтерактивні покази на фасаді палацу.

У сезоні 2021/22 сад працюватиме з 9 жовтня 2021 по 27 лютого 2022 року. Крім вихідних днів:

1 листопада,

24 і 31 грудня 2021 року.

Зверніть увагу! Квитки можна придбати онлайн на сайті bilety.wilanow-palac.pl або в білетоматі біля саду.

Вартість квитків