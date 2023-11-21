Де бюджетно відпочити на Різдво в Європі: рейтинг найкращих напрямків

Різдвяний сезон у Європі стартує вже зовсім скоро. І туристи, і місцеві готуються до популярних ярмарок зі святковим настроєм, ароматним глінтвейном та гірляндами. Але європейська відпустка на Різдво може бути недешевою.

Компанія Post Office Money визначила найбюджетніші різдвяні напрямки цього року. Вони порівняли 13 найпопулярніших європейських міст і склали рейтинг найдоступніших для зимового відпочинку. Де в Європі можна відсвяткувати Різдво і не витратити всі свої заощадження — дізнаєтеся в матеріалі.

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Рига пропонує найкращі ціни на Різдво

Найбюджетнішим різдвяним напрямком Європи стала Рига. Експерти підрахували, що дві ночі в столиці Латвії разом з перельотами з Європи обійдуться в середньому в 350 євро за двох. Загалом у звіті проаналізували вартість проживання та проїзду, а також п'ятьох головних атрибутів різдвяних свят: вечері із трьох страв, святкової випічки та глінтвейну. Все це у Ризі в сумі коштуватиме близько 580 євро.

Доступна різдвяна мандрівка до Риги / Фото Pexels

Стокгольм неочікувано опинився на другому місці у рейтингу. Шведська столиця вважається досить дорогим містом. Але за різдвяний вікенд на двох тут попросять 640 євро в середньому.

На третьому місці у списку столиця Хорватії Загреб, далі – столиця Чехії Прага, а потім естонський Таллінн.

Найдешевший глінтвейн мандрівникам радять шукати в польському Кракові — 4 порції п'янкого гарячого напою тут коштуватимуть приблизно 10 євро.

А от найдорожчим різдвяним напрямком цього року визнали столицю Австрії — Відень. Також недешевими святкові канікули будуть у Копенгагені. За подорож із двома ночівлями у цих містах доведеться заплатити понад 1 000 євро.

Які країни Європи стали найбажанішими у 2023 році?

Серед безлічі туристичних напрямків завжди є такі, що мають особливий попит. Британський тревел-журнал Wanderlust показав щорічні результати премії "Reader Travel Awards", яка визначає найбільш бажані напрямки для мандрівок.

У 2023 році перше місце нарешті дісталося Хорватії, яка була популярною протягом останніх кількох років. За нею розташувалися Іспанія та Італія. Щоб дізнатися, хто ще увійшов до першої десятки – переходьте за посиланням.