Компания Post Office Money определила самые бюджетные рождественские направления в этом году. Эксперты сравнили 13 популярных европейских городов и составили рейтинг самых доступных для зимнего отдыха. Где в Европе можно отпраздновать Рождество и не потратить все свои сбережения – узнаете в материале.

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Рига предлагает лучшие цены на Рождество

Самым бюджетным рождественским направлением Европы стала Рига. Эксперты подсчитали, что две ночи в столице Латвии вместе с перелетами из Европы обойдутся в среднем в 350 евро за двоих. В отчете проанализировали стоимость проживания и проезда, а также пяти главных атрибутов рождественских праздников: ужина из трех блюд, праздничной выпечки и глинтвейна. Все это в Риге в сумме будет стоить около 580 евро.

Доступное рождественское путешествие в Ригу / Фото Pexels

Стокгольм неожиданно оказался на втором месте в рейтинге. Шведская столица считается достаточно дорогим городом. Но за рождественский уик-энд на двоих здесь попросят 640 евро в среднем.

На третьем месте в списке столица Хорватии Загреб, далее – столица Чехии Прага, а затем эстонский Таллин.

Самый дешевый глинтвейн путешественникам советуют искать в польском Кракове – 4 порции пьянящего горячего напитка здесь будут стоить примерно 10 евро.

А самым дорогим рождественским направлением этого года признали столицу Австрии — Вену. Также недешевыми праздничные каникулы будут в Копенгагене. За путешествие с двумя ночевками в этих городах придется заплатить более 1000 евро.

Какие страны Европы стали самыми желаемыми в 2023 году?

Среди множества туристических направлений всегда есть те, что пользуются особым спросом. Британский тревел-журнал Wanderlust показал ежегодные результаты премии "Reader Travel Awards", определяющей наиболее желаемые направления для путешествий.

В 2023 году первое место наконец-то досталось Хорватии, которая была популярной последние несколько лет. За ней расположились Испания и Италия. Чтобы узнать, кто еще вошел в первую десятку – переходите по ссылке.