Серед найбільш оригінальних – виїзні свята з будь-якого приводу та пожвавлення інтересу до концертного туризму. Тож, якими будуть п'ять основних туристичних трендів 2024 – дізнайтеся нижче.

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Головні туристичні тренди на 2024 рік

Set-Jetting

"Set jetting" – термін, який описує відвідування місць, де знімалися улюблені телешоу та фільми, став свідком сплеску популярності. У 2023 році ця тенденція подорожей почала набирати обертів, і створила основу для домінування у 2024 році.

Так, Сицилія (Італія) була одним із найпопулярніших напрямків у 2023 році завдяки успіху хітового телешоу "Білий лотос", Румунія почала бути в тренді після виходу популярного серіалу "Венздей", також мандрівники стікалися до столиці Франції, щоб отримати власний досвід "Емілі в Парижі".

Пошук альтернатив

Очікується, що у 2024 році мандрівники з обмеженим бюджетом шукатимуть альтернативи дорогим і перенаселеним туристичним точкам. Наприклад, відвідування Греції Парос виявляється гідною заміною Санторіні, тоді як Ліверпуль може бути заміною Лондону в Англії.

Ці менш відомі напрямки пропонують порівнянну атмосферу та враження за доступнішою ціною, уникаючи несприятливих наслідків надмірного туризму, від яких страждають їхні більш відомі аналоги.

Концертний туризм

Через глобальну пандемію COVID-19 меломани витримали дворічну перерву в живих концертах. Однак, із відновленням турів відомих гуртів і відродженням фестивалів у 2023 році ці затяті шанувальники розпочали сплеск подорожей.

У 2024 році очікують на пожвавлення інтересу до концертного туризму / Фото UnSplash

Так, сотні тисяч шанувальників по всьому світу вирушили за Тейлор Свіфт в тур Eras та за Бейонсе в тур Renaissance. Причому багато суперфанів навіть бронювали поїздки на кілька концертів у різних містах.

Пошук вайбу

Під час бронювання готелів дедалі більше мандрівників приділяють увагу атмосфері, яка пронизує ці заклади, а не покладаються лише на рейтинги. Хоча поняття "настрій" може бути досить невловним і його важко визначити, багато гостей, як правило, асоціюють його з обслуговуванням, дизайном інтер'єру, ретельно підібраним освітленням і музикою в готелі.

Виїзні свята

У прагненні пригод мандрівники шукатимуть можливості вирушити в подорож для святкування особливих подій. І мовиться не лише про медовий місяць чи подорожі на день народження.

Також будуть популярними babymoons (остання відпустка перед появою дитини) і puppymoons (остаточний відпочинок перед народженням цуценя). Поряд з цим очікується і зростання популярності дівич-вечорів і парубоцьких вечірок, ювілеїв та інших свят.

Крім того, це будуть святкування, пов'язані з роботою. Незалежно від того, чи йдеться про нову роботу, підвищення по службі, звільнення чи вихід на пенсію, люди бронюватимуть відпустку, щоб відзначити ці важливі події кар'єри.

Нагадаємо, раніше провідний британський тревел-журнал Wanderlust підбив підсумки щорічної премії "Reader Travel Awards", яка визначає найбільш бажані напрямки серед туристів. Хто потрапив у десятку – читайте за посиланням.