Компанія Post Office Money визначила найбюджетніші різдвяні напрямки цього року. Вони порівняли 13 найпопулярніших європейських міст і склали рейтинг найдоступніших для зимового відпочинку. Де в Європі можна відсвяткувати Різдво і не витратити всі свої заощадження — дізнаєтеся в матеріалі.

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Рига пропонує найкращі ціни на Різдво

Найбюджетнішим різдвяним напрямком Європи стала Рига. Експерти підрахували, що дві ночі в столиці Латвії разом з перельотами з Європи обійдуться в середньому в 350 євро за двох. Загалом у звіті проаналізували вартість проживання та проїзду, а також п'ятьох головних атрибутів різдвяних свят: вечері із трьох страв, святкової випічки та глінтвейну. Все це у Ризі в сумі коштуватиме близько 580 євро.

Доступна різдвяна мандрівка до Риги / Фото Pexels

Стокгольм неочікувано опинився на другому місці у рейтингу. Шведська столиця вважається досить дорогим містом. Але за різдвяний вікенд на двох тут попросять 640 євро в середньому.

На третьому місці у списку столиця Хорватії Загреб, далі – столиця Чехії Прага, а потім естонський Таллінн.

Найдешевший глінтвейн мандрівникам радять шукати в польському Кракові — 4 порції п'янкого гарячого напою тут коштуватимуть приблизно 10 євро.

А от найдорожчим різдвяним напрямком цього року визнали столицю Австрії — Відень. Також недешевими святкові канікули будуть у Копенгагені. За подорож із двома ночівлями у цих містах доведеться заплатити понад 1 000 євро.

Які країни Європи стали найбажанішими у 2023 році?

Серед безлічі туристичних напрямків завжди є такі, що мають особливий попит. Британський тревел-журнал Wanderlust показав щорічні результати премії "Reader Travel Awards", яка визначає найбільш бажані напрямки для мандрівок.

У 2023 році перше місце нарешті дісталося Хорватії, яка була популярною протягом останніх кількох років. За нею розташувалися Іспанія та Італія. Щоб дізнатися, хто ще увійшов до першої десятки – переходьте за посиланням.