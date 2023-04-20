На висоті 35 000 футів: літак був змушений розвернутися через несправність вбиралень

Саме так відбулося на рейсі авіакомпанії Austrian Airlines. На борту була масова поломка вбиралень.

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Так, на борту восьмигодинного рейсу Boeing 777 перебували близько 300 осіб. Екіпаж вирішив розвернутися після того, як виявив, що через технічну проблему вода в туалетах не змивалася належним чином.

П'ять з восьми туалетів зламалися. Тому літак був змушений повернутися в аеропорт Відня через дві години польоту до Нью-Йорку.

Постраждалі пасажири були пересаджені на інші рейси.

В авіакомпанії стверджують, що раніше на рейсах Austrian Airlines такої проблеми не виникало. Наразі літак вже відремонтували і він знову в строю.

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