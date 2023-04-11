Міжнародна рада аеропортів (ACI) World опублікувала 10 найбільш завантажених аеропортів світу на 2022 рік. Які аеропорти світу посіли перші сходинки – читайте далі.
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За даними ради, найбільш завантаженим міжнародним хабом визнали аеропорт Дубая. У 2022 році кількість пасажирів у цьому транзитному аеропорту склала 66,1 мільйона (127% більше у порівнянні з 2021 роком).
10 найбільш завантажених міжнародних аеропортів світу:
- Хітроу в Лондоні (58,2 мільйона пасажирів);
- Схіпгол в Амстердамі (52,5 мільйона);
- Шарль-де-Голль у Парижі (51,8 мільйона);
- Стамбульський аеропорт (48,5 мільйонів).
Дубайський аеропорт визнали найбільш завантаженим / Фото AFP
Наступні місця у рейтингу за кількістю пасажирів, які обслужили в авіагавані у 2022 році, отримали:
- Аеропорт Франкфурт (44,7 мільйона пасажирів);
- Мадрид-Барахас у Мадриді (36,2 мільйона);
- Хамад у Досі (35,7 мільйона);
- Чангі у Сінгапурі (31,9 мільйона);
- Гатвік у Лондоні (30,1 мільйона).
Попередні дані показують, що глобальний пасажиропотік зріс на 53,5% і досяг майже 7 мільярдів пасажирів у 2022 році. Це 73,8% від загальної кількості пасажирів, обслужених у 2019 році.