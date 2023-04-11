Міжнародна рада аеропортів (ACI) World опублікувала 10 найбільш завантажених аеропортів світу на 2022 рік. Які аеропорти світу посіли перші сходинки – читайте далі.

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За даними ради, найбільш завантаженим міжнародним хабом визнали аеропорт Дубая. У 2022 році кількість пасажирів у цьому транзитному аеропорту склала 66,1 мільйона (127% більше у порівнянні з 2021 роком).

10 найбільш завантажених міжнародних аеропортів світу:

Хітроу в Лондоні (58,2 мільйона пасажирів);

Схіпгол в Амстердамі (52,5 мільйона);

Шарль-де-Голль у Парижі (51,8 мільйона);

Стамбульський аеропорт (48,5 мільйонів).

Дубайський аеропорт визнали найбільш завантаженим / Фото AFP

Наступні місця у рейтингу за кількістю пасажирів, які обслужили в авіагавані у 2022 році, отримали:

Аеропорт Франкфурт (44,7 мільйона пасажирів);

Мадрид-Барахас у Мадриді (36,2 мільйона);

Хамад у Досі (35,7 мільйона);

Чангі у Сінгапурі (31,9 мільйона);

Гатвік у Лондоні (30,1 мільйона).

Попередні дані показують, що глобальний пасажиропотік зріс на 53,5% і досяг майже 7 мільярдів пасажирів у 2022 році. Це 73,8% від загальної кількості пасажирів, обслужених у 2019 році.