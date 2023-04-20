Именно так произошло на рейсе авиакомпании Austrian Airlines. На борту была массовая поломка туалетов.

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Так, на борту восьмичасового рейса Boeing 777 находились около 300 человек. Экипаж решил развернуться после того, как обнаружил, что из-за технической проблемы вода в туалетах не смывалась должным образом.

Пять из восьми туалетов сломались. Поэтому самолет был вынужден вернуться в аэропорт Вены через два часа полета в Нью-Йорк.

Пострадавшие пассажиры были пересажены на другие рейсы.

В авиакомпании утверждают, что раньше на рейсах Austrian Airlines такой проблемы не возникало. Пока самолет уже отремонтировали и он снова в строю.

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