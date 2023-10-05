Зміни для українських водіїв з 1 жовтня: як зареєструвати авто в Чехії

Зареєструвати автівку з України можна у муніципальній установі з розширеними повноваженнями, якщо вона має загальний реєстр транспортних засобів (registr vozidel). Реєстрація безкоштовна.

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Українці, які керують машиною з українським номером на території Чехії, повинні зареєструвати її не пізніше 7 днів після:

надання тимчасового захисту (dočásná ochrana);

або візи з метою толерованого перебування (strpění).

Реєстрація набере чинності з 1 січня 2024 року і є обов'язковою. Проте, ця умова не поширюється на міжнародні перевезення.

Щоб зареєструватись, особі потрібно звернутися до будь-якого місцевого органу самоврядування з розширеними повноваженнями, де ведуть реєстр транспортних засобів.

Що потрібно мати з собою?

документ, що посвідчує людину, яка подає заяву (паспорт, віза, дозвіл на проживання тощо);

доручення, якщо реєстрація транспортного засобу здійснюється не заявником (має містити офіційно засвідчений підпис);

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу або техпаспорт.

повідомлення про користувача – формуляр.

З 1 січня 2024 року керування українським транспортним засобом без реєстрації користувача вважається правопорушенням.

Польща та Чехія посилили контроль на кордоні зі Словаччиною

Наразі Словаччина переживає наплив нелегальних мігрантів. Вони продовжують прибувати до країни, тому сусідні держави вирішили посилити безпекові заходи. Від Словаччини, де обрали проросійського прем'єр-міністра Роберта Фіцо, дещо відмежувалися дві країни – Польща та Чехія, які вирішили посилити перевірки на кордонах. Країни пояснили своє рішення необхідністю боротися з потоками нелегальних мігрантів та контрабандистів. Міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан заявив, що перевірки будуть проводити у довільному порядку уздовж всього кордону зі Словаччиною. При цьому будуть намагатися не вплинути на транскордонний рух. Посилений контроль триватиме принаймні 10 днів, але термін можуть продовжити.