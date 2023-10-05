Зарегистрировать автомобиль из Украины можно в муниципальном учреждении с расширенными полномочиями, если он имеет общий реестр транспортных средств (registr автомобилей). Регистрация бесплатная.

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Украинцы, управляющие машиной с украинским номером на территории Чехии, должны зарегистрировать ее не позднее 7 дней после:

предоставление временной защиты (dočasná ochrana);

или визы с целью толерантного пребывания (strpenie).

Регистрация вступит в силу с 1 января 2024 года и обязательна. Однако это условие не распространяется на международные перевозки.

Чтобы зарегистрироваться, лицу следует обратиться в любой местный орган самоуправления с расширенными полномочиями, где ведут реестр транспортных средств.

Что нужно иметь с собой?

документ, удостоверяющий человека, подающего заявление (паспорт, виза, вид на жительство и т.п.);

поручение, если регистрация транспортного средства осуществляется не заявителем (должна содержать официально заверенную подпись);

свидетельство о регистрации транспортного средства или техпаспорте.

сообщение о пользователе – формуляр.

С 1 января 2024 года управление украинским транспортным средством без регистрации пользователя считается правонарушением.

Обратите внимание: за дополнительной информацией можно обратиться на информационную линию министерства транспорта Чехии: +222 266 759 (в рабочие дни с 9:00 до 17:00), а также на сайт министерство транспорта Чехии.

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