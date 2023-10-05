У вересні 2023 року тільки 60% естонців висловили підтримку українським біженцям і заявили, що держава має їх приймати. Це опитування провела компанія Turu-uuringute на замовлення Державної канцелярії Естонії.

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Підтримка Естонії згасає

Такого низького рівня підтримки українців в Естонії не було з лютого 2022 року. Наприклад, у першому півріччі 2023 року допомогу біженцям схвалювали від 74% до 82% опитаних естонців. У вересні ця цифра впала до 66%.

Серед представників інших національностей в Естонії підтримка українців була на рівні 48 – 56% у першій половині поточного року. Тепер вона знизилась до 46%.

Третина респондентів (33%) висловилась проти прийому біженців з України, а ще 10% – не мають власної думки з цього приводу. Серед опитаних, які мають фінансові труднощі, підтримку українцям в Естонії виказали 42%, тоді як серед тих, у кого немає матеріальних проблем, доброзичливими виявилися 66% естонців.

У травні також проводили подібне опитування. Тоді 73% громадян погоджувались, що Естонія має надавати допомогу і прихисток українцям.

Компанія Turu-uuringute опитувала людей з 7 по 12 вересня 2023 року. Участь у дослідженні взяли 1 510 осіб по всій території Естонії. Респондентами були особи, яким виповнилось мінімум 15 років.

Ставлення до українців у Польщі змінюється

Ставлення поляків до українських біженців також поступово погіршується. Про це свідчать результати опитування компанії Personnel Service.

За останній рік кожен четвертий поляк змінив свою думку про українців на більш негативну. Найчастіше таку відповідь давали молоді респонденти віком від 25 до 34 років.

Соціологи уточнили у громадян Польщі, чому саме вони почали не так прихильно ставитися до українців. Більшість (67%) відповіли, що біженці з України мають надто високі вимоги до допомоги Польщі. Ще 36% опитаних вважають, що підтримка надається вже надто довго. А 14% побоюються, що їхня країна ризикує піти на конфлікт із Росією, адже дуже багато допомагає Україні.