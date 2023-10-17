Wi-Fi на борту: ще одна міжнародна авіакомпанія облаштує літаки швидким інтернетом від Starlink
Джерело:Qatar Airways
Одна з найкращих авіакомпаній світу Qatar Airways представить безкоштовний інтернет для своїх пасажирів. Сприяє цьому компанія Starlink Ілона Маска.
Qatar Airways облаштує літаки швидким інтернетом від Starlink
Starlink дозволить пасажирам Qatar Airways використовувати Wi-Fi зі швидкістю до 350 мегабітів на секунду для ігор, доступу до VPN, спортивних трансляцій тощо.
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Qatar Airways з гордістю оголошує про підписання угоди зі Starlink щодо забезпечення безперебійного безкоштовного Wi-Fi для своїх пасажирів по всьому світу,
– зазначив виконавчий директор Qatar Airways Group Акбар Аль Бейкер.
Зазначається, що високошвидкісний широкосмуговий доступ до інтернету з низькою затримкою буде безплатним для всіх пасажирів зі зручним "доступом в один клац" на борту.
Поки авіакомпанія не уточнила термін запуску послуги Starlink у своїх авіалайнерах. Наразі Qatar Airways і Starlink перебувають на етапі передзапуску стратегії розгортання всього флоту Qatar Airways.
Які ще авіакомпанії мають Starlink?
Qatar Airways є п’ятою авіакомпанією, яка стане партнером Starlink.
Про бажання надавати послуги Starlink в літаках також вже заявили такі авіакомпанії як:
- JSX,
- Hawaiian Airlines,
- AirBaltic,
- ZIPAIR.
Кількість затримок рейсів в ЄС зросла на понад 400%
Найбільша асоціація авіакомпаній ЄС Airlines for Europe (A4E), на яку припадає 70% європейських авіаперевезень, повідомила, що в середньому затримки рейсів в ЄС зросли більш ніж на 400%. У попередні роки цей показник був набагато нижчий.
Основною причиною затримок була недостатня пропускна здатність диспетчерського управління повітряним рухом (ATS), а також несприятливі погодні умови та інші фактори. Було підкреслено, що і війна в Україні теж негативно впливає на ситуацію.Зверніть увагу: у багатьох країнах ЄС працівники різних сфер оголосили про намір влаштувати страйки у жовтні, що може призвести до затримок. Розповідаємо, де та коли вони плануються.