Wi-Fi на борту: ще одна міжнародна авіакомпанія облаштує літаки швидким інтернетом від Starlink

Зазначається, що високошвидкісний широкосмуговий доступ до інтернету з низькою затримкою буде безплатним для всіх пасажирів зі зручним "доступом в один клац" на борту.

Поки авіакомпанія не уточнила термін запуску послуги Starlink у своїх авіалайнерах. Наразі Qatar Airways і Starlink перебувають на етапі передзапуску стратегії розгортання всього флоту Qatar Airways.

Які ще авіакомпанії мають Starlink?

Qatar Airways є п’ятою авіакомпанією, яка стане партнером Starlink.

Про бажання надавати послуги Starlink в літаках також вже заявили такі авіакомпанії як:

JSX,

Hawaiian Airlines,

AirBaltic,

ZIPAIR.

Кількість затримок рейсів в ЄС зросла на понад 400%

Найбільша асоціація авіакомпаній ЄС Airlines for Europe (A4E), на яку припадає 70% європейських авіаперевезень, повідомила, що в середньому затримки рейсів в ЄС зросли більш ніж на 400%. У попередні роки цей показник був набагато нижчий.