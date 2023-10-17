Qatar Airways обустроит самолеты быстрым интернетом от Starlink
Starlink позволит пассажирам Qatar Airways использовать Wi-Fi со скоростью до 350 мегабитов в секунду для игр, доступа к VPN, спортивным трансляциям и т.д.
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Qatar Airways с гордостью объявляет о подписании соглашения со Starlink по обеспечению бесперебойного бесплатного Wi-Fi для своих пассажиров по всему миру,
– отметил исполнительный директор Qatar Airways Group Акбар Аль Бейкер.
Отмечается, что высокоскоростной широкополосный доступ в интернет с низкой задержкой будет бесплатным для всех пассажиров с удобным "доступом в один щелчок" на борту.
Пока авиакомпания не уточнила срок запуска услуги Starlink в своих авиалайнерах. В настоящее время Qatar Airways и Starlink находятся на этапе предзапуска стратегии развертывания всего флота Qatar Airways.
Какие еще авиакомпании имеют Starlink?
Qatar Airways является пятой авиакомпанией, которая станет партнером Starlink.
О желании предоставлять услуги Starlink в самолетах также заявили такие авиакомпании как:
- JSX,
- Hawaiian Airlines,
- AirBaltic,
- ZIPAIR.
Количество задержек рейсов в ЕС выросло более чем на 400%
Крупнейшая ассоциация авиакомпаний ЕС Airlines for Europe (A4E), на которую приходится 70% европейских авиаперевозок, сообщила, что в среднем задержки рейсов в ЕС выросли более чем на 400%. В предыдущие годы этот показатель был намного ниже.
Основной причиной задержек была недостаточная пропускная способность диспетчерского управления воздушным движением (ATS), а также неблагоприятные условия и другие факторы. Было подчеркнуто, что и война в Украине тоже негативно влияет на ситуацию.