Отмечается, что высокоскоростной широкополосный доступ в интернет с низкой задержкой будет бесплатным для всех пассажиров с удобным "доступом в один щелчок" на борту.

Пока авиакомпания не уточнила срок запуска услуги Starlink в своих авиалайнерах. В настоящее время Qatar Airways и Starlink находятся на этапе предзапуска стратегии развертывания всего флота Qatar Airways.

Какие еще авиакомпании имеют Starlink?

Qatar Airways является пятой авиакомпанией, которая станет партнером Starlink.

О желании предоставлять услуги Starlink в самолетах также заявили такие авиакомпании как:

JSX,

Hawaiian Airlines,

AirBaltic,

ZIPAIR.

Количество задержек рейсов в ЕС выросло более чем на 400%

Крупнейшая ассоциация авиакомпаний ЕС Airlines for Europe (A4E), на которую приходится 70% европейских авиаперевозок, сообщила, что в среднем задержки рейсов в ЕС выросли более чем на 400%. В предыдущие годы этот показатель был намного ниже.