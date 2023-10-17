Qatar Airways облаштує літаки швидким інтернетом від Starlink
Starlink дозволить пасажирам Qatar Airways використовувати Wi-Fi зі швидкістю до 350 мегабітів на секунду для ігор, доступу до VPN, спортивних трансляцій тощо.
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Qatar Airways з гордістю оголошує про підписання угоди зі Starlink щодо забезпечення безперебійного безкоштовного Wi-Fi для своїх пасажирів по всьому світу,
– зазначив виконавчий директор Qatar Airways Group Акбар Аль Бейкер.
Зазначається, що високошвидкісний широкосмуговий доступ до інтернету з низькою затримкою буде безплатним для всіх пасажирів зі зручним "доступом в один клац" на борту.
Поки авіакомпанія не уточнила термін запуску послуги Starlink у своїх авіалайнерах. Наразі Qatar Airways і Starlink перебувають на етапі передзапуску стратегії розгортання всього флоту Qatar Airways.
Які ще авіакомпанії мають Starlink?
Qatar Airways є п’ятою авіакомпанією, яка стане партнером Starlink.
Про бажання надавати послуги Starlink в літаках також вже заявили такі авіакомпанії як:
- JSX,
- Hawaiian Airlines,
- AirBaltic,
- ZIPAIR.
Кількість затримок рейсів в ЄС зросла на понад 400%
Найбільша асоціація авіакомпаній ЄС Airlines for Europe (A4E), на яку припадає 70% європейських авіаперевезень, повідомила, що в середньому затримки рейсів в ЄС зросли більш ніж на 400%. У попередні роки цей показник був набагато нижчий.
Основною причиною затримок була недостатня пропускна здатність диспетчерського управління повітряним рухом (ATS), а також несприятливі погодні умови та інші фактори. Було підкреслено, що і війна в Україні теж негативно впливає на ситуацію.