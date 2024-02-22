Російське подружжя зібралося відпочити на Шрі-Ланці. Водночас не пити хоча б у день рейсу виявилося для чоловіка та дружини справжнім випробуванням, яке пройти не вдалося. На двох пара спожила так багато алкоголю, що впіймала "вертольоти" просто на борту літака. Деталі блискучої перемоги спиртного над росіянами опублікували ЗМІ країни-агресорки, інформує Закордон 24.

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Знімали з рейсу російських "Ромео і Джульєтту" разом. Щоправда – їхні "тіла" були у різних станах. Жінка просто відключилася й лежала, доки її не "відкачали", щоб винести з літака. Тим часом її чоловік поводився дуже агресивно. Він кидався на поліцейських й намагався розпочати бійку. Щоб вивести алкозалежного "Ромео" з літака, довелося залучати силу.

Особливої огиди моменту додає, що все п'яне дійство відбувалося на очах дітей пари. Було видно, що їм страшно й максимально некомфортно від ситуації. Крізь сльози діти постійно розгублено повторювали "мамо" й "тату".

Як світ втомився від росіян

Від російських туристів світ вже добряче втомився. Найбільше вони "добили" Балі. Острів навіть змінив правила для в'їзду. Місцеві скаржаться, що їхню культуру просто намагаються знищити. Зокрема, росіяни оскверняють священні локації Балі. Один з російських туристів уявив себе блогером й сфотографувався без штанів на тлі священної гори Агунг, яку вважають пуповиною світу.

Хоче позбутися росіян й Туреччина. Зокрема, громадянам країни-агресорки перестають видавати посвідки на постійне проживання. Навіть Анталія, яка була відома як "найбільш російське місто Туреччини" втрачає цей статус. Росіяни панікують й намагаються встигнути продати свої пральні машинки й посудомийки.

Тим часом Латвія оголосила, що конфіскуватиме автомобілі із російськими номерами. Правило набуло чинності 15 лютого 2024 року.

