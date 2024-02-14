Нововведення набуде чинності вже 15 лютого 2024 року. Відтоді на території Латвії буде заборонено рухатися автомобілям із російськими номерами. Відповідне рішення сейм країни ухвалив ще у листопаді минулого року.

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Тоді власникам автомобілів дали шанс переєструвати своїх "залізних коней". Дедлайн – 14 лютого 2024 року. Хто вирішив не дотримуватися правил, може втратити авто. Окрім того, доведеться сплатити штраф. Місцевих жителів закликають повідомляти про порушників.

Якщо у водіїв немає доказів того, що вони проїжджають через Латвію транзитом, який необхідно зареєструвати у системі CSDD, і який не може тривати понад 24 години, їхній транспортний засіб конфіскують,

– мовиться у повідомленні.

Рішення – солідарність з Україною

Латвія з перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну потужно підтримує українців у їхній боротьбі за життя та свободу. Зокрема, Латвія регулярно оголошує про нові пакети підтримки для України. Окрім того, на території країни знайшли прихисток тисячі українців, які постраждали від війни.

Влада Латвії наголошує: рішення про конфіскацію автомобілів із російськими номерами – черговий вияв солідарності з Україною. Є шанс, що, зрештою, конфісковані автомобілі передаватимуть в Україну.