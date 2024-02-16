Водночас станом на лютий 2024 року Туреччина починає очищуватися від росіян. Про це повідомляють російські ЗМІ, інформує Закордон 24.

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Турецький уряд раптом перестав видавати росіянам посвідки на постійне проживання. Окрім того, іноземців, які тривалий час проживають на території країни, ретельно перевіряють.

Росіяни масово виїжджають з Анталії

Росіяни – обурені й шоковані. Повідомляють, що упродовж останнього часу територію довелося залишити вже близько 40 тисячам громадян країни-агресорки.

У мережі росіяни погрожують, що Анталія може втратити статус найбільш "російського міста" Туреччини. Важко навіть уявити, як місто це переживе. Особливо, зважаючи, що Анталія зайняла четверте місце у списку найвідвідуваніших міст світу, поступившись лише Стамбулу, Лондону та Дубаю.

На різних сайтах росіяни намагаються якнайшвидше продати те, що раніше придбали для життя у Туреччині. Зокрема, мовиться про телевізори, пральні машини, посудомийки тощо.

Як реагують громадяни Туреччини

Схоже, місцеві жителі вже добряче втомилися від нашестя росіян. Вони зауважують, що через них у країні виникла інфляція. Ціни на продукти зросли у декілька разів. Тепер, коли росіяни виїдуть, можна буде розраховувати на повернення до кращого життя.