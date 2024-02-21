Весь цивілізований світ підтримує Україну у її боротьбі за свою свободу. Естонія однією з перших прийшла на допомогу й продовжує підтримувати українців.

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Естонія показує наслідки "руского міра"

Окрім того, Естонія продовжує глобально боротися з російською пропагандою. Зокрема, місцевим жителям вирішили наочно продемонструвати, що означає "руский мір". На вулицях з'явилися білборди з розбомбленим Таллінном.



На вулицях Таллінна з'явилися моторошні білборди / NV



Жителям Таллінна показують, що означає "руский мір" / NV

В Естонії покращилося ставлення до українських біженців

Естонія продовжує підтримувати українських біженців. Станом на кінець 2023 року їхня підтримка серед місцевих жителів суттєво зросла. Соціологічне опитування на замовлення Державної канцелярії провела місцева компанія Turu-uuringute AS.

Наголошують, що в Естонії українських біженців підтримують 63% опитуваних. Найнижчий показник зафіксували у вересні минулого року. Тоді лише 60% місцевих жителів вважали, що Естонія має продовжувати приймати українських біженців, які рятуються від війни.

Окрім того, Естонія регулярно виділяє нові пакети допомоги для України. Зокрема, очікують, що до 2027 року сума допомоги від держави становитиме близько 1,2 мільярда євро.