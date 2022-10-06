Підтримка біженців в ЄС: де українці можуть отримати безкоштовну психологічну допомогу

Покинути рідні домівки та поїхати світ за очі в пошуках порятунку від війни – непросто. Часто такий крок дається складніше, ніж це можна уявити. І це стає справжнім ударом для українців за кордоном.

Вимушена імміграція у ролі біженців, нове середовище, мова та культура – лише підсилюють ефект. І в такому випадку вкрай важливо не нехтувати своїм ментальним здоров'ям. Саме тому в Європейському Союзі запустили лінію психологічної підтримки для громадян України.

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В Європі надають українцям безкоштовну психологічну допомогу

Як відомо, за сприяння ЄС, Міжнародна організація з міграції (МОМ) створила безкоштовну гарячу лінію психологічної підтримки. Уже зараз у телефонному режимі можна отримати одну або серію консультацій від професійних психологів.

Спеціалісти допоможуть навчитися приймати нову реальність і почати відновлювати своє життя. Консультації доступні українською мовами в чотирьох країнах:

Україна – 0 800 211 444;

Чехія – +420 800 050 770;

Великобританія – +44 808 164 8668;

Польща – +48 22 104 32 38 / +48 800 088 091.

Гаряча лінія працює анонімно з 10:00 до 20:00 щодня (за київським часом).