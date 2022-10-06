Вимушена імміграція у ролі біженців, нове середовище, мова та культура – лише підсилюють ефект. І в такому випадку вкрай важливо не нехтувати своїм ментальним здоров'ям. Саме тому в Європейському Союзі запустили лінію психологічної підтримки для громадян України.
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В Європі надають українцям безкоштовну психологічну допомогу
Як відомо, за сприяння ЄС, Міжнародна організація з міграції (МОМ) створила безкоштовну гарячу лінію психологічної підтримки. Уже зараз у телефонному режимі можна отримати одну або серію консультацій від професійних психологів.
Спеціалісти допоможуть навчитися приймати нову реальність і почати відновлювати своє життя. Консультації доступні українською мовами в чотирьох країнах:
- Україна – 0 800 211 444;
- Чехія – +420 800 050 770;
- Великобританія – +44 808 164 8668;
- Польща – +48 22 104 32 38 / +48 800 088 091.
Гаряча лінія працює анонімно з 10:00 до 20:00 щодня (за київським часом).