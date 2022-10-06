Вынужденная иммиграция в качестве беженцев, новая среда, язык и культура – ​​лишь усиливают эффект. И в таком случае крайне важно не пренебрегать своим ментальным здоровьем. Именно поэтому в Европейском Союзе была запущена линия психологической поддержки для граждан Украины.

Читайте также Украинцы в Чехии: все, что следует знать о жизни эмигрантов в этой стране

В Европе предоставляют украинцам бесплатную психологическую помощь

Как известно, при содействии ЕС, Международная организация по миграции (МОМ) создала бесплатную горячую линию психологической поддержки. Уже сейчас можно получить в телефонном режиме одну или серию консультаций от профессиональных психологов.

Специалисты помогут научиться принимать новую реальность и восстанавливать свою жизнь. Консультации доступны на украинском языке в четырех странах:

Украина – 0 800 211 444;

– Чехия – +420 800 050 770;

– Великобритания – +44 808 164 8668;

– Польша – +48 22 104 32 38 / +48 800 088 091.