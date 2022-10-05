Отож, якщо плануєте виїжджати за кордон або ж уже перебуваєте в одній із країн Європи, у вас може виникнути чимало запитань. Тим часом про права, умови та особливості перебування в європейських державах, а також про спеціальні можливості за межами України можна дізнатися в інфоцентрі Єврокомісії.
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Що можна дізнатися, зателефонувавши за номером довіри Єврокомісії
- Актуальні права українців на території Європейського Союзу;
- Які умови перетину кордону та що для цього потрібно;
- Усе, що необхідно знати про статус тимчасового захисту в європейських країнах;
- Нададуть інформацію про можливість поїздок та перебування в країнах Єврозони;
- Про організації, які активно допомагають біженцям з України, та їхні контакти.
На цю лінію можна телефонувати в межах ЄС. Консультанти розмовляють українською мовою, а послуги інфоцентру – безкоштовні. Отримати відповіді на свої запитання можна з 9:00 до 18:00 за європейським часом.
Якщо ж ви перебуваєте за межами Європейського Союзу, то в такому випадку діє номер +32 22 99 96 96. Оплата стягується за стандартним міжнародним тарифом. Однак гаряча лінія також пропонує безкоштовний зворотний дзвінок.