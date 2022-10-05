Отож, якщо плануєте виїжджати за кордон або ж уже перебуваєте в одній із країн Європи, у вас може виникнути чимало запитань. Тим часом про права, умови та особливості перебування в європейських державах, а також про спеціальні можливості за межами України можна дізнатися в інфоцентрі Єврокомісії.

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Що можна дізнатися, зателефонувавши за номером довіри Єврокомісії

Актуальні права українців на території Європейського Союзу;

Які умови перетину кордону та що для цього потрібно;

Усе, що необхідно знати про статус тимчасового захисту в європейських країнах;

Нададуть інформацію про можливість поїздок та перебування в країнах Єврозони;

Про організації, які активно допомагають біженцям з України, та їхні контакти.

Запишіть номер – 00 800 67891011.

На цю лінію можна телефонувати в межах ЄС. Консультанти розмовляють українською мовою, а послуги інфоцентру – безкоштовні. Отримати відповіді на свої запитання можна з 9:00 до 18:00 за європейським часом.

Якщо ж ви перебуваєте за межами Європейського Союзу, то в такому випадку діє номер +32 22 99 96 96. Оплата стягується за стандартним міжнародним тарифом. Однак гаряча лінія також пропонує безкоштовний зворотний дзвінок.