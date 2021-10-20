Як розповів новий консул України в Гданську Олександр Плодистий, найчастіше українців у Польщі ловлять на водінні у нетверезому стані.

Важливо Головне про актуальні правила в'їзду українців до Польщі: пояснює консультантка з легалізації

Саме це правопорушення є найбільш поширеним у:

Поморському,

Західнопоморському,

Куявсько-Поморському,

Вармінсько-Мазурському воєводствах.

Фактично з 10 повідомлень на день 7 стосуються того, що зупинили авто, водій якого є громадянином України й був у нетверезому стані. Це якесь лихо просто, мені неприємно це чути,

– поскаржився Олександр Плодистий.

Він зазначив, що у такому разі з українців стягується штраф, але в окремому випадку можуть навіть відібрати водійські посвідчення та покарати обмеженням волі. Консул України в Гданську зауважив, що через такі правопорушення у польських правоохоронців складається не дуже хороше враження про українців.

До теми П'яний українець у Польщі намагався дати хабаря поліцейським: що йому тепер загрожує

А от на другому місці за популярністю правопорушень опинилося зберігання або вживання громадянами України наркотичних речовин. Щодо кримінальних правопорушень – їх дуже мало.

Лише поодинокі випадки мають кримінальний характер – шкода, що вони є, але приємно, що їх дуже мало,

– додав консул.

Лише нещодавно, 9 жовтня, в польському місті Шамотули молодик з України на пішохідному переході наїхав на двох людей, які переходили дорогу. З'ясувалося, що він перебував за кермом автомобіля Audi у нетверезому стані.

72-річна жінка внаслідок удару автомобіля отримала важкі травми. Її негайно госпіталізували. А 73-річний чоловік одержав несумісні з життям ушкодження. Він загинув на місці ДТП.