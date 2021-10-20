Как рассказал новый консул Украины в Гданьске Александр Плодистый, чаще всего украинцев в Польше ловят на вождении в нетрезвом виде.

Важно Главное об актуальных правилах въезда украинцев в Польшу: объясняет консультант по легализации

Именно это правонарушение является наиболее распространенным в:

Поморском,

Западнопоморском,

Куявско-Поморском,

Варминско-Мазурском воеводствах.

Фактически с 10 сообщений в день 7 касаются того, что остановили авто, водитель которого является гражданином Украины и был в нетрезвом состоянии. Это какая-то беда просто, мне неприятно это слышать,

– пожаловался Александр Плодистый.

Он отметил, что в таком случае с украинца взимается штраф, но в отдельном случае могут даже отобрать водительские удостоверения и наказать ограничением свободы. Консул Украины в Гданьске отметил, что из-за таких правонарушений у польских правоохранителей складывается не очень хорошее впечатление об украинцах.

К теме Пьяный украинец в Польше пытался дать взятку полицейским: что ему теперь грозит

А вот на втором месте по популярности правонарушений оказалось хранение или употребление гражданами Украины наркотических веществ. А вот уголовных преступлений очень мало.

Лишь единичные случаи имеют криминальный характер – жаль, что они есть, но приятно, что их очень мало,

– добавил консул.

Лишь недавно, 9 октября, в польском городе Шамотулы парень из Украины на пешеходном переходе наехал на двух человек, переходивших дорогу. Выяснилось, что он был за рулем автомобиля Audi в нетрезвом состоянии.

72-летняя женщина в результате удара автомобиля получила тяжелые травмы. Ее немедленно госпитализировали. А 73-летний мужчина получил несовместимые с жизнью повреждения. Он погиб на месте ДТП.