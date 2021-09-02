Українець сподівався підкупити правоохоронців чималим хабарем. Про це повідомила місцева поліція.

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Яке покарання загрожує винуватцю аварії

Винуватець аварії був за кермом автомобіля BMW у нетверезому стані. Він не дотримався безпечної дистанції на дорозі, тому спровокував ДТП з мотоциклом Kawasaki. Внаслідок зіткнення 25-річний водій мотоцикла зазнав травм.

Правоохоронці на місці перевірили водія автомобіля на тверезість. Тест на алкоголь показав аж три проміле в організмі громадянина України.

45-річний чоловік спробував домовитися з поліцейськими. Щоб ті його відпустили, водій запропонував їм 10 000 злотих готівкою (близько 70 000 гривень).

Правоохоронці на хабар не погодилися. Тож чоловіка затримали та доставили до відділку поліції.

Чоловікові висунули звинувачення у керуванні автомобілем у нетверезому стані, спричиненні аварії на дорозі та спробі давання хабаря. Тепер йому загрожує до 10 років ув'язнення.

Українець у Польщі спричинив ДТП / Фото Policja Slaska

Українець у Польщі спричинив ДТП / Фото Policja Slaska