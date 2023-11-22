Стаціонарний офіс "Паспортний сервіс" для українців тепер є ще в одній країні: доступні послуги

"Паспортний сервіс" в Празі перейшов на стаціонарний офіс, припинивши роботу мобільних пунктів, розташованих у мікроавтобусах. Ця зміна спрямована на оптимізацію та підвищення ефективності служб оформлення паспортів у місті.

До слова, тепер ще й стала доступна послуга відновлення водійських прав. Дізнайтеся детальніше нову адресу "Паспортного сервісу" та як записатися на отримання послуг.

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У Празі запрацював стаціонарний офіс "Паспортного сервісу"

Мобільні офіси "Паспортного сервісу" функціонували в Празі з березня 2023 року. Прийом людей відбувався у 5 – 6 мікроавтобусах, але їхню роботу було припинено.

З 20 листопада запрацював стаціонарний офіс, де людей обслуговують у 13 вікнах. Тож тепер усі офіційні послуги доступні у новому стаціонарному офісі.

У центрі можна отримати такі послуги:

оформити внутрішній паспорта громадянина України;

оформити паспорт громадянина для виїзду за кордон;

обміняти водійське посвідчення, отримати водійське посвідчення замість втраченого.

Робота нового офісу

Новий стаціонарний офіс, куди можна звернутися за оформленням українських документів, розташований за адресою Michelská 1552/58, Praha 4.

Графік роботи: з понеділка до суботи із 09:00 до 18:00, вихідний – неділя.

Відновити втрачені права можна в сервісах ДП "‎Документ"

Попередній запис через електронну чергу на будь-яку послугу є обов'язковим. Запис можна здійснити самостійно за посиланням . Живої черги в офісі немає.

Українці за кордоном можуть скористатися послугою відновлення водійського посвідчення в паспортних сервісах. Це можна зробити у п'яти країнах Європи: Чехії, Німеччині, Польщі, Туреччині та Іспанії. У Словаччині поки що є можливість лише обміняти документи.

На прийом до відділення ДП "‎Документ" за кордоном можна записатись онлайн або зайняти живу чергу. Щоб відновити водійське посвідчення, з собою потрібно мати паспорт, ідентифікаційний код, а також документ про зміну особистих даних (за необхідності).

Адміністратор збере всю необхідну інформацію і зробить фотографію клієнта. Далі заявку надсилають в український сервісний центр МВС. Її схвалюють і замовник отримує нове посвідчення.