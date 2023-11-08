У Чехії раніше можна було лише обміняти водійське посвідчення. Тепер втрачений чи викрадений документ можна повністю відновити. Як це зробити – пояснимо далі.

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Водії в Чехії можуть відновити українські права

Послугою можна скористатися в чеському відділенні державного підприємства "‎Документ". Воно знаходиться за адресою: м. Прага, площа Республіки 656/8. На прийом можна записатись онлайн або зайняти живу чергу.

З собою потрібно взяти паспорт, ідентифікаційний код, а також документ про зміну особистих даних (за необхідністю).

Після того, як адміністратор отримує всі потрібні документи, громадянину роблять фотографію. Далі створюють заявку на відновлення водійського посвідчення, яку вже в Україні розглядає адміністратор сервісного центру МВС. Після схвалення замовник отримує новий документ.

Відновлення та обмін посвідчення водія доступне ще у чотирьох країнах: Німеччині, Польщі, Туреччині та Іспанії. А у Словаччині поки можна лише обміняти документи.

Посвідчення можна замовити з доставкою за кордон

У жовтні МВС запустило послугу для водіїв за кордоном, які хочуть замовити обмін посвідчення з доставкою. Поки що така опція доступна для тільки українців у Польщі. Замовити документ із міжнародною доставкою Укрпошти можна в кабінеті водія.

Щоб скористатися цією послугою, потрібно зробити всього кілька кліків. Увійти до персонального кабінету водія, вибрати причину обміну посвідчення, вказати міжнародну доставку та сплатити за новий документ. Після цього сервісний центр МВС обробить заявку і відправить готове посвідчення на обране відділення пошти за кордоном.

Нове водійське посвідчення коштуватиме приблизно 311 гривень за адмінпослугу та бланк. А доставка до Польщі обійдеться десь 960 гривень. Термін доставки посвідчення – близько 2 тижнів.