К слову, теперь еще и стала доступна услуга обновления водительских прав. Узнайте подробнее новый адрес "Паспортного сервиса" и как записаться на получение услуг.
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В Праге заработал стационарный офис "Паспортного сервиса"
Мобильные офисы "Паспортного сервиса" работали в Праге с марта 2023 года. Прием людей проходил в 5 – 6 микроавтобусах, но их работа была прекращена.
С 20 ноября заработал стационарный офис, где обслуживают людей в 13 окнах. Теперь все официальные услуги доступны в новом стационарном офисе.
В центре можно получить следующие услуги:
- оформить внутренний паспорт гражданина Украины;
- оформить паспорт гражданина для выезда за границу;
- обменять водительское удостоверение, получить водительское удостоверение вместо утраченного.
Работа нового офиса
Новый стационарный офис, куда можно обратиться за оформлением украинских документов, расположен по адресу Michelská 1552/58, Praha 4.
График работы: с понедельника по субботу с 09:00 до 18:00, выходной – воскресенье.
Восстановить утраченные права можно в сервисах ГП "Документ"
Украинцы за границей могут воспользоваться услугой восстановления водительского удостоверения в паспортных сервисах. Это можно сделать в пяти странах Европы: в Чехии, Германии, Польше, Турции и Испании. В Словакии пока есть возможность только обменять документы.
На прием в отделение ГП "Документ" за границей можно записаться онлайн или занять живую очередь. Чтобы восстановить водительские права, с собой нужно иметь паспорт, идентификационный код, а также документ об изменении личных данных (при необходимости).
Администратор соберет всю необходимую информацию и сделает фотографию клиента. Далее заявку посылают в украинский сервисный центр МВД. Ее одобряют и заказчик получает новое удостоверение.