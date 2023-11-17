Так, вони зможуть здати зразки ДНК для пошуку своїх родичів, зниклих безвісти за особливих обставин. Про це Головне слідче управління Національної поліції домовилося з Міжнародною комісією з питань зниклих безвісти.
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Українці у Європі зможуть здати зразки ДНК
Розпочнуть виконання цього завдання в Польщі та Німеччині. Команда експертів ретельно відбере зразки ДНК, які згодом передадуть українським слідчим. Ці зразки допоможуть у важливому процесі пошуку та ідентифікації осіб, яких вважають зниклими безвісти.
Закликаємо всі родини, що розшукують своїх рідних, долучитися до збору зразків. Разом ми зможемо пришвидшити цей нелегкий процес,
— наголосив Клименко.
Як здати зразки ДНК?
Для того, щоб здати зразки ДНК, необхідно здійснити запис за номером телефону: +380687910000. Оператори також нададуть відповіді на всі питання.
Наразі відомий графік забору біологічного матеріалу на найближчі два тижні:
- 28 листопада – Краків;
- 30 листопада – Варшава;
- 30 листопада – Познань;
- 2 грудня – Берлін;
- 2 грудня – Мюнхен;
- 3 грудня – Дрезден;
- 4 грудня – Франкфурт-на-Майні;
- 5 грудня – Дюссельдорф.
Нагадаємо, раніше Закордон 24 писав про те, що у Польщі та інших країнах тепер нові правила запису до українських консульств. Щоб зайняти електронну чергу знадобиться Дія або BankID. Такі нововведення мають припинити спекуляції із місцями в електронній черзі.