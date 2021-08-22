У Празі відбудеться безкоштовний концерт: звучатиме музика з фільмів
22 серпня 2021 , 10:00Читать новость на русском
Джерело:uagolos.com
Симфонічний оркестр Prague Film Orchestra дасть цікавий концерт в центрі Праги. Виступ відбуватиметься просто неба в саду Kinského Zahrada у суботу, 4 вересня.
Насолодитися подією зможуть всі охочі. Організатором акції виступає міська частина Прага-5.
Цікаво Самоідентифікація через мистецтво: як українка популяризує рідну культуру у Кракові
Детальніше про концерт
Особливість концерту полягає у тому, що музиканти будуть виконувати композиції з культових голлівудських фільмів і серіалів.
Концерт розпочнеться о 17:00 і триватиме дві години. За цей час для гостей прозвучать композиції:
- Майкл Джаккіно – Логотип Marvel Studios (2016);
- Браян Тайлер – "Тор: Темний світ";
- Алан Сільвестрі – "Капітан Америка: Перший месник"; "Месники";
- Рамін Джаваді – "Гра престолів";
- Василь Поледуріс – "Конан Варвар";
- Говард Шор – "Володар кілець: Братство кільця";
- Олександр Деспла – "Гаррі Поттер";
- Джеймс Ньютон Говард та Джон Вільямс – "Фантастичні звірі та де їх знайти";
- Джон Вільямс – "Індіана Джонс і рейдери загубленого ковчега";
- Людвіг Горанссон – "Мандалорієць";
- Джон Вільямс – "Зоряні війни";
- Рей Паркер-молодший – "Винищувачі привидів";
- Коджі Кондо – "Супер Маріо";
- Брайан Тайлер – "Тепер ти бачиш мене"; "Формула-1";
- Майкл Джаккіно – "Місія: неможлива: протокол привидів";
- Ганс Циммер – "Пірати Карибського моря";
- Рамін Джаваді – Warcraft.