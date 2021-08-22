У Празі відбудеться безкоштовний концерт: звучатиме музика з фільмів

22 серпня 2021 , 10:00
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Джерело:

uagolos.com

Симфонічний оркестр Prague Film Orchestra дасть цікавий концерт в центрі Праги. Виступ відбуватиметься просто неба в саду Kinského Zahrada у суботу, 4 вересня.

Насолодитися подією зможуть всі охочі. Організатором акції виступає міська частина Прага-5.

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Детальніше про концерт

Особливість концерту полягає у тому, що музиканти будуть виконувати композиції з культових голлівудських фільмів і серіалів.

Концерт розпочнеться о 17:00 і триватиме дві години. За цей час для гостей прозвучать композиції:

  • Майкл Джаккіно – Логотип Marvel Studios (2016);
  • Браян Тайлер – "Тор: Темний світ"; 
  • Алан Сільвестрі – "Капітан Америка: Перший месник"; "Месники";
  • Рамін Джаваді – "Гра престолів";
  • Василь Поледуріс – "Конан Варвар";
  • Говард Шор – "Володар кілець: Братство кільця";
  • Олександр Деспла – "Гаррі Поттер";
  • Джеймс Ньютон Говард та Джон Вільямс – "Фантастичні звірі та де їх знайти"; 
  • Джон Вільямс – "Індіана Джонс і рейдери загубленого ковчега"; 
  • Людвіг Горанссон – "Мандалорієць"; 
  • Джон Вільямс – "Зоряні війни"; 
  • Рей Паркер-молодший – "Винищувачі привидів"; 
  • Коджі Кондо – "Супер Маріо"; 
  • Брайан Тайлер – "Тепер ти бачиш мене"; "Формула-1"; 
  • Майкл Джаккіно – "Місія: неможлива: протокол привидів"; 
  • Ганс Циммер – "Пірати Карибського моря"; 
  • Рамін Джаваді – Warcraft. 
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Автор: Орися Біленька