Насладиться событием смогут все желающие. Организатором акции выступает городская часть Прага-5.

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Подробнее о концерте

Особенность концерта заключается в том, что музыканты будут исполнять композиции из культовых голливудских фильмов и сериалов.

Концерт начнется в 17:00 и продлится два часа. За это время для гостей прозвучат композиции:

Майкл Джаккино – Логотип Marvel Studios (2016);

Брайан Тайлер – "Тор: Темный мир";

Алан Сильвестри – "Капитан Америка: Первый мститель"; "Мстители";

"Мстители"; Рамин Джавади – "Игра престолов";

Василий Поледурис – "Конан Варвар";

Говард Шор – "Властелин колец: Братство кольца";

Александр Деспла – "Гарри Поттер";

Джеймс Ньютон Говард и Джон Уильямс – "Фантастические звери и где их найти»;

Джон Уильямс – "Индиана Джонс и рейдеры потерянного ковчега";

Людвиг Горанссон – "Мандалориець";

Джон Уильямс – "Звездные войны";

Рэй Паркер-младший – "Истребители призраков";

Коджи Кондо – "Супер Марио";

Брайан Тайлер – "Теперь ты видишь меня"; "Формула-1";

Майкл Джаккино – "Миссия: невыполнима: протокол призраков";

Ганс Циммер – "Пираты Карибского моря";

Рамин Джавади – Warcraft.