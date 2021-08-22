Насолодитися подією зможуть всі охочі. Організатором акції виступає міська частина Прага-5.

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Детальніше про концерт

Особливість концерту полягає у тому, що музиканти будуть виконувати композиції з культових голлівудських фільмів і серіалів.

Концерт розпочнеться о 17:00 і триватиме дві години. За цей час для гостей прозвучать композиції:

  • Майкл Джаккіно – Логотип Marvel Studios (2016);
  • Браян Тайлер – "Тор: Темний світ";
  • Алан Сільвестрі – "Капітан Америка: Перший месник"; "Месники";
  • Рамін Джаваді – "Гра престолів";
  • Василь Поледуріс – "Конан Варвар";
  • Говард Шор – "Володар кілець: Братство кільця";
  • Олександр Деспла – "Гаррі Поттер";
  • Джеймс Ньютон Говард та Джон Вільямс – "Фантастичні звірі та де їх знайти";
  • Джон Вільямс – "Індіана Джонс і рейдери загубленого ковчега";
  • Людвіг Горанссон – "Мандалорієць";
  • Джон Вільямс – "Зоряні війни";
  • Рей Паркер-молодший – "Винищувачі привидів";
  • Коджі Кондо – "Супер Маріо";
  • Брайан Тайлер – "Тепер ти бачиш мене"; "Формула-1";
  • Майкл Джаккіно – "Місія: неможлива: протокол привидів";
  • Ганс Циммер – "Пірати Карибського моря";
  • Рамін Джаваді – Warcraft.