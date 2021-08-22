Насолодитися подією зможуть всі охочі. Організатором акції виступає міська частина Прага-5.

Цікаво Самоідентифікація через мистецтво: як українка популяризує рідну культуру у Кракові

Детальніше про концерт

Особливість концерту полягає у тому, що музиканти будуть виконувати композиції з культових голлівудських фільмів і серіалів.

Концерт розпочнеться о 17:00 і триватиме дві години. За цей час для гостей прозвучать композиції:

Майкл Джаккіно – Логотип Marvel Studios (2016);

Браян Тайлер – "Тор: Темний світ";

Алан Сільвестрі – "Капітан Америка: Перший месник"; "Месники";

Рамін Джаваді – "Гра престолів";

Василь Поледуріс – "Конан Варвар";

Говард Шор – "Володар кілець: Братство кільця";

Олександр Деспла – "Гаррі Поттер";

Джеймс Ньютон Говард та Джон Вільямс – "Фантастичні звірі та де їх знайти";

Джон Вільямс – "Індіана Джонс і рейдери загубленого ковчега";

Людвіг Горанссон – "Мандалорієць";

Джон Вільямс – "Зоряні війни";

Рей Паркер-молодший – "Винищувачі привидів";

Коджі Кондо – "Супер Маріо";

Брайан Тайлер – "Тепер ти бачиш мене"; "Формула-1";

Майкл Джаккіно – "Місія: неможлива: протокол привидів";

Ганс Циммер – "Пірати Карибського моря";

Рамін Джаваді – Warcraft.

Також дізнавайтеся, як українські зірки приміряли у Празі старовинні вбрання.