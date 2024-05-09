Туристична компанія Bare Necessities та Norwegian Cruise Line оголосили про плани запустити ексклюзивний 11-денний круїз голяка у 2025 році. Однак, перебуваючи на борту цього круїзу, пасажири все ж повинні дотримуватися низки правил.

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Лайнер вирушить у "голий" круїз

295-метровий лайнер Norwegian Pearl відправиться з Маямі 3 лютого в круїз Карибським морем і повернеться 14 лютого. Круїз, який отримав назву "Великий оголений човен", робитиме зупинки в популярних місцях, включаючи Багамські острови, Пуерто-Рико і Сінт-Мартен.

Як завжди, ми раді надати вам розкіш вирішувати, що НЕ носити,

– йдеться в повідомленні Bare Necessities.

Ціни на каюти (за умови двомісного розміщення) починаються приблизно від 2 000 доларів США і сягають 33 155 доларів США за віллу з трьома спальнями. "Норвезька перлина" має пасажиромісткість 2 300 осіб.

Спеціалізовані ресторани на кораблі тепер мають велику зону "шведського столу" для обідів на свіжому повітрі в оголеному вигляді. Спектр зручностей, доступних на борту, був ретельно розроблений, щоб задовольнити унікальний стиль нудистського круїзу.

Дивіться відеовізитівку круїзу:

Будуть і правила

Як не дивно, "голий круїз" має правила та норми, які забороняють їм весь час подорожувати без одягу на круїзному лайнері. Серед вимог – носити одяг в їдальнях і підкладати під себе рушник перед тим, як сісти в різних місцях, таких як каюти, палуби біля басейну і буфети, незалежно від того, чи будуть вони з "голим низом", чи в стрінгах.

Під час круїзної екскурсії будь-які форми "пестощів або недоречних дотиків" будуть суворо заборонені. Також пасажири будуть зобов'язані дотримуватися дрес-коду, який забороняє оголюватися, перебуваючи в порту на очах в інших кораблів.

Bare Necessities ще заборонила:

спідню білизну,

"фетиш-одяг",

фотографування і відеознімання інших учасників круїзу без їхньої згоди.

Нагадаємо, раніше Сардинія заявила, що тепер пари мають унікальну можливість зв'язати себе вузлами шлюбу на мальовничому нудистському пляжі острова. Центральна частина пляжу Іс-Бенас завжди була відвідуваною нудистами, тепер там можна буде одружитися оголеними.