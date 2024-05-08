Пляжний кемпінг на території мальовничого хорватського узбережжя відкрили навесні 2024 року. Наразі він вже приймає перших туристів.

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Мандрівники можуть обрати собі оптимальний варіант. Наразі для оренди доступні 300 ділянок, вілл, а також мобільних будинків. Також на території розташовані понад 100 басейнів, у яких можна відпочивати.

Варто зауважити, що, попри колосальну вартість, відпочити на території Aminess Avalona Resort можна доволі бюджетно. Найдешевший варіант – стандартне місце для кемпінгу. Там є вода, електрика та Wi-Fi. Коштує таке щастя близько 900 гривень за ніч.

Водночас якщо туристи оплатять для себе майданчик преміумкласу, то зможуть насолодитися фантастичним краєвидом на море. Тим часом майданчик Mega Luxury Mare має навіть власний басейн на пляж.

Туристи, які хочуть зайнятися водними видами спорту, створять усі необхідні умови. Зокрема, на території Aminess Avalona Resort можна зайнятися веслуванням або каякінгом.

Також на території Aminess Avalona Resort – чимало чудових місць для гурманів. Там можна спробувати все: від вишуканих страв з морепродуктами до смачної вуличної їжі. Окрім того, мандрівники зможуть насолодитися яскравим нічним життям. Зокрема, на пляжі Aminess Avalona Resort є чимало барів та клубів у стилі Ібіци.