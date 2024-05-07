Центральна частина пляжу Іс-Бенас завжди була відвідуваною нудистами, тепер там можна буде одружитися оголеними.

Читайте також Ідеально для літнього відпочинку: 15 найкрасивіших пляжів у Європі

На Сардинії можна буде одружитися на нудистському пляжі

Пляж Іс-Бенас, на півдорозі до західного узбережжя Сардинії, схоже, стане місцем для натуристських весіль після того, як місцева влада вирішила дозволити парам вимовляти там свої обітниці голими.

Луїджі Тедескі, мер Сан-Веро-Міліс, найближчого міста, сказав, що влада отримала ідею, коли німецька пара написала, щоб запитати, чи можна одружитися на пляжі без одягу. Але в той час, як багато хто міг би посміятися над ідеєю обмінятися обітницями у такий спосіб. Чиновник зазначив, що причина для відкриття весіль була набагато серйознішою.

Я думаю, що ми живемо в делікатний момент для свободи людей з націоналістичними рухами в Європі. Люди протестують і потрапляють у поліцію, або їх залякують. Тож я думаю, що нам потрібно зробити щось, щоб показати, що люди вільні. Більшість людей хоче свободи, а не режиму,

– сказав він.

Тедескі заявив, що оголеність не має нічого спільного з сексом. Для натуристів це філософія життя, яка пов'язана з природою. Тому вони вирішили зробити пляж для весіль – "якщо люди хочуть одружитися голими, вони можуть".



На Сардинії тепер можна буде одружитися без одягу / Фото Unsplash

Він зіронізував, що ніхто в місті, чиє населення у 2 500 людей може зрости до 30 000 влітку, не скаржився.

5 прибережних локацій Італії для візиту навесні

Італія — це неймовірна країна з мальовничою природою, багатою історією, смачною кухнею та величною архітектурою, яку варто побачити. Все це приваблює туристів зі всього світу, які особливо активно з’їжджаються до країни улітку.

Втім, необов'язково терпіти літню спеку та натовпи туристів. Тим паче, що відвідати Італію можна у спокійне міжсезоння. Весна – ідеальна пора для поціновувачів неквапливого відпочинку, спокійних екскурсій та помірних температур. Пропонуємо 5 прибережних місць Італії, які варто відвідати цього сезону.