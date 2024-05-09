Туристическая компания Bare Necessities и Norwegian Cruise Line объявили о планах запустить эксклюзивный 11-дневный круиз голышом в 2025 году. Однако, находясь на борту этого круиза, пассажиры все же должны соблюдать ряд правил.

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Лайнер отправится в "голый" круиз

295-метровый лайнер Norwegian Pearl отправится из Майами 3 февраля в круиз по Карибскому морю и вернется 14 февраля. Круиз, получивший название "Большая обнаженная лодка", будет делать остановки в популярных местах, включая Багамские острова, Пуэрто-Рико и Синт-Мартен.

Как всегда, мы рады предоставить вам роскошь решать, что не носить,

– говорится в сообщении Bare Necessities.

Цены на каюты (при условии двухместного размещения) начинаются примерно от 2 000 долларов США и достигают 33 155 долларов США за виллу с тремя спальнями. "Норвежская жемчужина" имеет пассажировместимость 2 300 человек.

Специализированные рестораны на корабле теперь имеют большую зону "шведского стола" для обедов на свежем воздухе в обнаженном виде. Спектр удобств, доступных на борту, был тщательно разработан, чтобы удовлетворить уникальный стиль нудистского круиза.

Смотрите видео-визитку круиза:

Будут и правила

Как ни странно, "голый круиз" имеет правила и нормы, которые запрещают им все время путешествовать без одежды на круизном лайнере. Среди требований – носить одежду в столовых и подкладывать под себя полотенце перед тем, как сесть в разных местах, таких как каюты, палубы у бассейна и буфеты, независимо от того, будут ли они с "голым низом", или в стрингах.

Во время круизной экскурсии любые формы "ласк или неуместных прикосновений" будут строго запрещены. Также пассажиры будут обязаны придерживаться дресс-кода, который запрещает обнажаться, находясь в порту на глазах у других кораблей.

Bare Necessities еще запретила:

нижнее белье,

"фетиш-одежду",

фотографирование и видеосъемку других круизеров без их согласия.

Напомним, ранее Сардиния заявила, что теперь пары имеют уникальную возможность связать себя узлами брака на живописном нудистском пляже острова. Центральная часть пляжа Ис-Бенас всегда была посещаемой нудистами, теперь там можно будет жениться обнаженными.